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Құқық

Ақтау әуежайы маңындағы ірі жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды

Ақтау, әуежай, жер телімі, мемлекет меншігі, қайтару, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 20:46 Сурет: Instagram/aktau_airport_official
Бас көлік прокуратурасы құны 870 млн теңге болатын жер учаскесін мемлекет меншігіне қайтарды. Ақтау қаласындағы әуежай маңындағы бұл аумақ 10 жылдан астам уақыт бойы мақсатқа сай пайдаланылмай келген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маңғыстау көлік прокуратурасы әуе аймақ маңындағы аумақта қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын орналастыру үшін заңсыз берілген жер учаскесін анықтады.

"Жер заңнамасын бұза отырып, бұл учаске 10 жылдан астам уақыт бойы өзінің нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған. Прокурорлық қадағалау актісі бойынша кадастрлық құны 870 млн теңгені құрайтын жер мемлекет меншігіне қайтарылды", делінген хабарламада.

Бұған дейін Ақмола облысында құны 1,8 млрд теңге болатын орман қоры жерлері мемлекетке қайтарылғаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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