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Құқық

Алматыда рейд жүріп жатыр: 127 автобус мамандандырылған айыппұл тұрағына қойылды

Автобус, Алматы, рейд, айыппұл тұрағы , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 17:18 Сурет: Zakon.kz
Алматы қалалық полиция департаменті мәлімдеме жасап, бүгінгі таңда мегаполисте "Автобус" жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатқанын еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, аталған іс-шара барысында жолаушыларды тасымалдау қағидаларының сақталуына, көлік құралдарының техникалық жай-күйіне, сондай-ақ заңсыз қайта жабдықтау және заңсыз тасымалдау фактілерін анықтауға ерекше назар аударылуда.

Жүргізіліп жатқан тексерулер нәтижесінде бүгінгі күнге дейін 900-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Сонымен қатар 127 автобус мамандандырылған айыппұл тұрағына қойылды.

Ең жиі анықталған құқық бұзушылықтардың қатарында жолаушыларды тасымалдау талаптарын сақтамау және көлік құралдарын заңсыз қайта жабдықтау деректері бар.

Алматы қаласында полиция тасымалдаушылар мен жүргізушілерді қолданыстағы заңнама талаптарын қатаң сақтауға, жол қозғалысының барлық қатысушыларының қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға шақырады. Жолаушылардың қауіпсіздігі – басты басымдық.

Бұған дейін 10–14 маусым аралығында ішкі істер органдары еліміз бойынша жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін пайдаланатын көлік құралдарын анықтау және жолын кесу мақсатында республикалық рейдтік іс-шаралар өткізгені хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
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