2026 жылдың шілдесінен бастап қазақстандықтардың өмірінде не өзгереді
Конституция
2026 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстанда 2026 жылғы 15 наурызда өткен референдумда қабылданған жаңа Конституция қолданысқа енгізіледі.
Конституция 11 бөлімнен және 96 баптан тұрады.
Мәтінде Қазақстан Республикасы – демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет екені айтылған. Мемлекеттің ең жоғары құндылықтары – адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары.
Бір палаталы Парламенттің жаңа моделі енгізіледі, сондай-ақ азаматтардың мемлекетті басқару ісіне қатысу нысандары кеңейтіледі.
Халық Кеңесі жаңа мемлекеттік органға айналады және Қазақстан Республикасы халқының мүддесін білдіретін елдің ең жоғары консультативтік органы мәртебесіне ие болады.
Вице-президент лауазымы енгізіледі. Ол Құрылтай депутаттарының жалпы санының көпшілік даусымен берілген келісімі негізінде Қазақстан Республикасының Президенті тарапынан қызметке тағайындалады.
Вице-президент Президенттің тапсырмасы бойынша оны Құрылтаймен, Үкіметпен және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл барысында таныстырады, сондай-ақ Президент айқындайтын өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Конституцияда неке мен отбасының құндылықтары, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау міндеті күшейтілді.
Бірқатар конституциялық заңдар жаңа Конституцияға сәйкестендірілді
"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы", "Республикалық референдум туралы", "Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы", "Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы", "Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы", "Қазақстан Республикасының Конституциялық соты туралы", "Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы", "Прокуратура туралы", "Алатау қаласының арнайы құқықтық режимі туралы" конституциялық заңдарға өзгерістер енгізілді.
Мәтін бойынша "Сенат" және "Мәжіліс" сөздері "Құрылтай" сөзімен, ал "республикалық референдум" сөзі "жалпыхалықтық референдум" сөзімен ауыстырылды.
Құжатта сайлау комиссияларының жұмыс тәртібі нақтыланды.
Сондай-ақ енді Қазақстанда дауыс беру күні толтырылған бюллетеньді фотоға немесе бейнежазбаға түсіруге және оны таратуға тыйым салынады, өйткені бұл сайлауалды үгіт-насихатқа теңестіріледі.
Бас прокурор инвестициялық омбудсмен мәртебесіне ие болды.
Бірқатар кодекстер мен заңдар жаңа Конституцияға сәйкестендірілді
Өзгерістер Азаматтық кодекске, Азаматтық процестік кодекске, Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекске, Жер, Кәсіпкерлік, Еңбек, Кеден, Экологиялық, Әлеуметтік, Бюджет және Құрылыс кодекстеріне, сондай-ақ бірқатар заңдарға енгізілді.
Мәтін бойынша "Парламент", "Мәжіліс", "Сенат" сөздері "Құрылтай" сөзімен, "тенге" сөзі "теңге" сөзімен, "республикалық референдум" сөзі "жалпыхалықтық референдум" сөзімен, ал "шетелдік" сөзі "шетел азаматы" сөзімен ауыстырылады.
"Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" заңның атауы "Адвокаттық қызмет және білікті заң көмегі туралы" заң болып өзгертілді.
Әрбір адамның білікті заң көмегін алуға құқығы бар екені көрсетілген.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестендіру, Қазақстан Республикасының сайлау және прокуратура туралы заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша Қылмыстық кодекске, Қылмыстық-процестік кодекске, Қылмыстық-атқару кодексіне және Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Бас бостандығынан айыру мерзімін шартты түрде қысқарту енгізілді, сондай-ақ сотталған әйелдер мен балалары бар әйелдердің түзеу мекемелерінде жазасын өтеу жағдайлары жақсартылды.
"Алатау қаласының арнайы құқықтық режимі туралы" Конституциялық заң
Алатау қаласы арнайы мәртебеге ие болды
Қазақстан Республикасының "Алатау қаласының арнайы құқықтық режимі туралы" Конституциялық заңына Президент қол қойды.
Құжаттың негізгі мақсаты – Алатау қаласының жедел әрі тұрақты дамуына жағдай жасау.
Қаланың бірегей құқықтық мәртебесі инновациялар, инвестициялар және экономикалық өсім үшін қолайлы орта қалыптастыруға бағытталған дербес экожүйені құрудың мүлде жаңа тәсілін білдіреді.
Алатау қаласын мемлекеттік басқарудың жаңа моделі енгізілді. Кәсіпкерлікті, кеден ісін, цифрлық активтерді, ойын бизнесін, әлеуметтік саланы, қаржы нарығын, сәулет және қала құрылысын, экология мен қоршаған ортаны қорғауды, мәдениет пен спортты және басқа да салаларды реттеудің негізгі тәсілдері айқындалды.
"Алатау резиденті" құқықтық мәртебесі белгіленді. Бұл мәртебені қала әкімшілігі жеке және заңды тұлғаларға белгілі бір санаттар бойынша береді. Арнайы режимді қолданудың рұқсат етілетін көлемі, сондай-ақ тиісті құқықтар, міндеттер мен талаптар осы санаттарға байланысты болады.
Қаланың ұзақ мерзімді инвестициялық және технологиялық дамуы ұзақ мерзімді даму жоспары, мастер-жоспар және Алатау қаласын дамыту стратегиясы сияқты стратегиялық құжаттар негізінде қамтамасыз етіледі.
Алатау қаласының "ақылды қала" ретінде қауіпсіздігін, тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету мақсатында инфрақұрылым нысандары мен қоғамдық қауіпсіздік жүйелеріне қатысты барлық деректер қалалық кеңістікті басқарудың бірыңғай цифрлық платформасына біріктіріледі.
Конституциялық заң сондай-ақ инвестициялық ахуалды және инвесторларға берілетін кепілдіктерді, салық-бюджет саясатын, қаланың дизайнын және жер қатынастарын реттейді.
Қазақстанда вице-президент институты құрылды
2026 жылғы 1 шілдеден бастап "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" Конституциялық заң қолданысқа енгізіледі.
Құжат Президенттің құқықтық мәртебесін, өкілеттіктерін және оның қызметін қамтамасыз ету тәртібін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы вице-президентінің құқықтық жағдайын айқындайды.
Президент барлық билік тармақтарының үйлесімді және кедергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ең жоғары лауазымды тұлға ретінде бекітіледі. Төтенше сайлау институтының алынып тасталуына байланысты Президентті сайлау рәсімі, ант беру тәртібі және өкілеттік мерзіміне қатысты нормалар нақтыланды.
Заң нормалары Президенттің келесі тұлғаларды тағайындау құқығын бекітеді: Бас прокурорды, Конституциялық соттың төрағаларын, ҰҚК, ЖАП, ОСК, Ұлттық банктің басшысын, Адам құқықтары жөніндегі уәкілді және Мемлекеттік күзет қызметінің басшысын.
Жоғары Сот Кеңесінің ұсынымы бойынша Жоғарғы соттың төрағасын тағайындайды.
Құрылтаймен келісім бойынша Президент вице-президентті, премьер-министрді, Конституциялық соттың 10 судьясын, Жоғары аудиторлық палатаның 8 мүшесін, Орталық сайлау комиссиясының 6 мүшесін, сондай-ақ Жоғарғы соттың судьяларын тағайындайды және сайлайды.
Вице-президент болып Қазақстан Республикасының азаматтығы бар, туғаннан ҚР азаматы, жасы 40 жастан төмен емес, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, Қазақстанда соңғы 15 жыл тұратын, жоғары білімі бар азамат тағайындала алады.
Вице-президент Президенттің тапсырмасы бойынша оны Құрылтаймен, Үкіметпен және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл кезінде таныстырады, сондай-ақ Президент айқындайтын өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Бір палаталы Құрылтай Қазақстанда жұмысын бастайды
2026 жылғы 1 шілдеден бастап "Қазақстан Республикасының Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы" Конституциялық заң енгізіледі.
Құрылтай – Қазақстан Республикасының заң шығарушы билігін жүзеге асыратын ең жоғары өкілді орган.
Құрылтай 145 депутаттан тұрады, олар партиялық тізімдер бойынша сайланады. Құрылтай депутаттарының өкілеттік мерзімі – 5 жыл.
Президент Құрылтай төрағасымен және премьер-министрмен консультациялардан кейін Құрылтайды тарата алады.
Сонымен қатар, Президент Құрылтайдың келісімі қажет болатын лауазымға ұсынылған кандидатураны тағайындауға келісім беруден қайталап бас тарту жағдайында, сондай-ақ Құрылтай төрағасын сайлаудан қайталап бас тарту жағдайында Құрылтайды тарата алады.
Заңмен Құрылтайдың келесі өкілеттіктері айқындалған:
- конституциялық заңдар мен заңдарды қабылдайды;
- Президенттің қарсылық білдірген заңдар немесе заң баптары бойынша қайта талқылау мен дауыс беруді өткізеді;
- соғыс және бейбітшілік мәселелерін шешеді;
- Президенттің ұсынысы бойынша халықаралық міндеттемелерді орындау үшін ҚР Қарулы Күштерін пайдалану туралы шешім қабылдайды;
- Президент сайлауын жариялайды;
- жалпыхалықтық референдум тағайындау бастамасын көтереді;
- Президентке вице-президентті тағайындауға келісім береді;
- Президентке премьер-министрді тағайындауға келісім береді;
- Конституциялық сот судьяларын, Орталық сайлау комиссиясы мүшелерін, Жоғары аудиторлық палата мүшелерін тағайындауға келісім береді;
- Президент ұсынуы бойынша Жоғарғы сот судьяларын сайлайды және қызметтен босатады, олардың антын қабылдайды;
- Конституциялық сот судьяларының, Жоғарғы сот судьяларының және т.б. иммунитетін жояды.
Құрылтайды төраға басқарады, ол депутаттар арасынан мемлекеттік тілді еркін меңгерген мүшелерден жасырын дауыс беру арқылы депутаттардың жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.
Заң шығару бастамасы тек Құрылтайда жүзеге асырылады және оған мыналар тиесілі:
- Қазақстан Республикасының Президенті – заң жобасын арнайы жолдау арқылы енгізеді;
- Құрылтай депутаттары – заң жобасын ұсыныс арқылы енгізеді;
- Үкімет – заң жобасын қаулы арқылы енгізеді;
- Қазақстан Халық Кеңесі – заң жобасын шешім арқылы енгізеді.
Қазақстан Халық Кеңесі халық мүддесін білдіреді
2026 жылғы 1 шілдеден бастап "Қазақстан Халық Кеңесі туралы" Конституциялық заң енгізіледі.
Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет Казахстана) – Қазақстан Республикасы халқының мүдделерін білдіретін ең жоғары конституциялық консультативтік орган.
Қазақстан Халық Кеңесінің мақсаты – мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыруға консультативтік қатысу арқылы Қазақстан халқының мүдделерін мемлекеттік басқару саласында қамтамасыз ету.
Құрамы Қазақстан Республикасының азаматтарынан паритеттік негізде қалыптастырылады: этномәдени бірлестіктерден, қоғамдық бірлестіктерден, сондай-ақ астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың мәслихаттары мен қоғамдық кеңестерінен 42 адамнан және Президентпен бекітіледі.
Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі болып 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматы бола алады.
Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі бола алмайды:
- заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам;
- сот тәртібімен сыбайлас жемқорлық қылмыс немесе құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәсі танылған адам;
- сотпен әрекетке қабілетсіз немесе шектеулі әрекетке қабілетті деп танылған адам.
Қазақстан Халық Кеңесінің басшылығын төраға жүзеге асырады. Халық Кеңесінің өкілеттік мерзімі – 4 жыл.
Бір адам Қазақстан Халық Кеңесінің төрағасы болып екі реттен артық сайлана алмайды.
Астана
2026 жылғы 1 шілдеден бастап "Қазақстан Республикасының астанасының мәртебесі туралы" Конституциялық заң қолданысқа енгізіледі.
Конституциялық заң астананың жұмыс істеу саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, оның қызметінің құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық негіздерін айқындайды.
Қазақстан Республикасының астанасы – Астана қаласы.
Қазақстан Республикасының астанасы:
- мемлекеттің саяси және әкімшілік орталығы;
- Қазақстан Республикасы Конституциясы мәтінінің түпнұсқасы, Мемлекеттік Ту мен Мемлекеттік Елтаңба эталондары сақталатын орын болып табылады. Олар Президент резиденциясы "Ақордада" сақталады.
Астанада Президент резиденциясы "Ақорда", Құрылтай, Үкімет, Жоғарғы Сот және Қазақстан Республикасының өзге де орталық мемлекеттік органдары орналасқан.
Құжат мәслихаттың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және қала әкімі басқаратын жергілікті атқарушы органның өкілеттіктерін нақты түрде ажыратады.
Заң қаланың бірыңғай сәулеттік бейнесі мен дизайн-кодына қойылатын міндетті талаптарды белгілейді, сондай-ақ астананың тіршілігін қамтамасыз ету және инфрақұрылымдық дамуы бойынша бағынысты ұйымдардың өкілеттіктерін бекітеді.
Астананың орман-парктік аймағы жерлерінде экологиялық жүйенің, өсімдіктердің, жануарлардың және басқа да организмдердің жағдайы мен қалпына келуіне теріс әсер ететін кез келген қызметке тыйым салынады.
Әкімшілік-аумақтық құрылым
Әкімшілік-аумақтық құрылым саласындағы жаңа тәсілдер Конституциялық заңда бекітілді.
Конституциялық заң әкімшілік-аумақтық бірліктерді құру және тарату тәртібін, олардың шекараларын белгілеу және өзгерту, есепке алу және тіркеу, атау беру және қайта атау тәртібін айқындайды.
Әкімшілік-аумақтық құрылым саласындағы қоғамдық қатынастарды мемлекеттік реттеудің мақсаты – тиімді мемлекеттік басқару үшін Қазақстан Республикасының аумағын ұтымды аумақтық ұйымдастыруды қамтамасыз ету.
Мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының аумағы аймақтар мен елді мекендерге бөлінеді.
Аймақтарға облыс, аудан және ауылдық округ жатады.
Президент пен Үкімет, жергілікті өкілді және атқарушы органдар өз өкілеттіктері шегінде әкімшілік-аумақтық бірліктерді құру, қайта құру және тарату, олардың шекараларын белгілеу және өзгерту, атау беру және қайта атау туралы шешім қабылдайды.
Тұрақты халқы кемінде 50 адам болатын және дербес елді мекен болып саналатын елді мекендер есепке алуға және тіркеуге жатады.
Жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасындағы мекенжайлар туралы мәліметтерді жинау, сақтау, өңдеу үшін арналған цифрлық жүйе арқылы әкімшілік-аумақтық бірліктерді есепке алуды және жаңадан құрылғандарын тіркеуді, сондай-ақ атау беру және қайта атауды жүзеге асырады, сондай-ақ оларды есептік деректерден алып тастайды.
Құрылыс, сәулет, жылжымайтын мүлік
2026 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстанда Құрылыс кодексі енгізіледі.
Құжат сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін реттеу саласында құқықтық жүйе құруға, адам өмірі мен тіршілігі үшін қауіпсіз орта қалыптастыруға, қала құрылыстық жоспарлау мен елді мекендерді дамытуға, сондай-ақ халықтың барлық санаттары үшін әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз етуге бағытталған.
Әзірленетін және түзетілетін барлық қала құрылысы жобалары бойынша, соның ішінде егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын (ЕЖЖ) қоса алғанда, міндетті түрде сараптама жүргізу енгізіледі.
Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі енгізіледі. Оның көмегімен қала құрылысы жобаларының іске асырылуын бақылау жүзеге асырылады және қала құрылысы құжаттамасына сәйкес келмеген жағдайда бастапқы-рұқсат беру құжаттарын беруге шектеу қойылады.
Сейсмикалық тәуекелдерді азайту бойынша жаңа міндетті талаптар енгізіледі.
Атап айтқанда, сейсмикалық қауіпсіздік бойынша келесі шаралар бекітіледі:
- жобалау кезінде сейсмооқшаулау жүйелерін қолдану;
- құрылыс кезеңдерінің барлық сатыларында сейсмикалық қауіптілік пен тәуекелді бағалау;
- конструкциялық жүйелерді сейсмостойлыққа міндетті сынау;
- сейсмикалық қауіпті аймақтардағы тұрғын және қоғамдық қорды паспорттау;
- I деңгейлі жауапкершілік объектілерінде инженерлік-сейсмометриялық станцияларды орнату;
- сейсмикалық факторларды және сейсмикалық микрозоналау деректерін ескере отырып, құрылыс үшін ең қауіпсіз алаңдарды таңдау.
Сонымен қатар сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметіне қатысушыларға қойылатын талаптар күшейтіледі және мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграцияланған лицензия иелерінің электрондық тізілімі енгізіледі.
Қазақстанда құрылыс саласының техникалық нормативтік талаптарын әзірлеу, жаңарту және ғылыми сүйемелдеу бойынша бірыңғай орталық болатын Ұлттық техникалық нормалау институты құрылады, ол халықаралық стандарттармен үйлестіріледі.
Құрылысқа бақылау күшейтіледі және сала қатысушыларының жауапкершілігі артады.
Келесі шаралар енгізіледі:
- Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы органдары тарапынан құрылыстың барлық кезеңдерінде – жұмыстардың басталуынан бастап пайдалануға беруге дейін жедел әрекет ету және жоспарлы тексеру жүргізу;
- есептер мен мониторинг негізінде объектілерді қашықтан (камералдық) бақылау;
- заңсыз салынған объектілерге ауыртпалық салу арқылы бұзушылықтар туралы әділет органдарын міндетті түрде хабардар ету.
Осы және өзге де өзгерістер жайлы толығырақ сілтемеге өту арқылы оқи аласыз.