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Құқық

ТЖМ органдарында "Адал азамат" қағидаттары енгізіледі

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 09:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтық қорғау органдарының жеке құрамымен жүргізілетін тәрбиелік, психологиялық және идеологиялық жұмысты ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер енгізуді көздейтін бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, азаматтық қорғау органдарының жеке құрамымен жүргізілетін тәрбиелік және идеологиялық жұмыс жүйесіне "Адал азамат", "Заң және тәртіп" қағидаттары мен ұжымдық жауапкершілік ұстанымы енгізіледі.

Жоба мынадай мақсаттарды көздейді:

  • қызметкердің заңға бағынатын, отаншыл, білімді, жауапты әрі адал еңбегі арқылы жоғары нәтижеге қол жеткізетін "Адал азамат" бейнесіне сай жеке қасиеттерін қалыптастыру және дамыту;
  • заң үстемдігіне, жоғары құқықтық мәдениетке, заңдылық пен қызметтік тәртіпті сақтауға негізделген "Заң және тәртіп" қағидатына құрмет қалыптастыру;
  • бөлімшенің жедел-қызметтік қызметінің нәтижелері, қызметтік тәртіптің жай-күйі, моральдық-психологиялық ахуал және кәсіби әдеп нормаларының сақталуы үшін жеке құрамның ұжымдық жауапкершілігін нығайту;
  • өзара қолдау көрсетуге, әріптестік көмекке дайындықты дамыту, тәртіптік құқық бұзушылықтардың алдын алу және еңбек ұжымының бірлігі, тұрақтылығы мен тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шараларға қатысуға ынталандыру.

Құжат 24 шілдеге дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

"Адал азамат" – адалдық, әділдік, жауапкершілік және адал еңбек қағидаттарына негізделген, Қазақстандағы әлеуметтік-этикалық тұжырымдама әрі жалпыұлттық идеал.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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