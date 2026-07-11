Астанада көлікке қатысты алаяқтықпен айналысқан ҰҚТ басшысы мен оның мүшелеріне қатысты сот үкімі шықты
Сотталушылар орындығында 13 адам болды, деп хабарлайды "Жетінші арна".
Тергеу мәліметтері бойынша, қаскөйлер 96 көлікті заңсыз иемденген. Сонымен қатар, олар тек қағаз жүзінде бар, бірақ іс жүзінде жоқ 47 автомобильге несие рәсімдеткен. Жалпы шығын 2 млрд теңгені құрайды.
Сотталушылар орындығында осы банданы ұйымдастырушының өзі де отырды, оған банктің екі қызметкері, "Азаматтарға арналған үкімет" МК-ның үш қызметкері, сондай-ақ автомобильдерді тасымалдаумен және қайта сатумен айналысатын адамдар көмектесіп отырған.
Азаматтарды екі схема бойынша алдап отырған. Біріншісінде, адамдарға автокөлікті несиеге сатып алу ұсынылады, содан кейін оны жалға беріп, табыс табуға болады деп уәде еткен. Мәміле жасалғаннан кейін қаскөйлер көлікті иемденіп, содан кейін оны тез сатып жіберіп отырған.
Екінші схемаға ХҚКО қызметкерлері жұмылдырылады. Олар "виртуалды" көліктерге жалған құжаттар әзірлеп берген, содан кейін қаскөйлер оларды кепілге қойып, несие алған.
Нәтижесінде қылмыстық топтың ұйымдастырушысы 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның сыбайластары 6 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. ХҚКО қызметкерлері 3 жылға сотталды.
Бұған дейін Алматы мен Жетісу облыстарының мамандандырылған ХҚКО айналасындағы заңсыздық туралы хабарланған.