Қазақстанда уран бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың тізілімі құрылады
Сурет: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
ҚР Атом энергиясы агенттігінің төрағасы 2026 жылғы 2 шілдедегі бұйрықпен уран бойынша жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттардың тізілімін жүргізу қағидаларын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізілімді нысан бойынша қағаз жеткізгіште құзыретті орган жүргізеді.
Уран бойынша жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттар тізілімі:
- Жер қойнауын пайдаланушының атауы
- Жер қойнауын пайдаланушының деректемелері (тұратын жері, мемлекеттік тиесілігін көрсету, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер)
- Жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшартты, оған толықтыруды қарау мәні
- Жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарт, толықтыру жасасуға негіз болған хаттаманың №, күні
- Жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттың, оған толықтырудың атауы
- Жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттың, оған толықтыруды жасасу №, келісілген күні
- Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар түрі
- Жер қойнауы учаскесінің шегі
- Әкімшілік-аумақтық бірлік
- Жер қойнауын пайдалануға келісімшарттың қолданылуы тоқталғаны туралы мәліметтер
Уран бойынша жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарт (оған толықтыру) туралы мәліметтер құзыретті орган оған қол қойған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей Тізілімге енгізілуге тиіс.
Уран бойынша жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттың қолданылуын тоқтату туралы мәліметтер ол тоқтатылған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей Тізілімге енгізіледі.
Бұйрық 9 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
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