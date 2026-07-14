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Құқық

Қазақстанда уран бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың тізілімі құрылады

Қазақстанда уран бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың тізілімі құрылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 12:43 Сурет: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
ҚР Атом энергиясы агенттігінің төрағасы 2026 жылғы 2 шілдедегі бұйрықпен уран бойынша жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттардың тізілімін жүргізу қағидаларын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тізілімді нысан бойынша қағаз жеткізгіште құзыретті орган жүргізеді.

Уран бойынша жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттар тізілімі:

  • Жер қой­на­уын пай­да­ла­ну­шы­ның ата­уы
  • Жер қой­на­уын пай­да­ла­ну­шы­ның де­ректе­ме­ле­рі (тұ­ра­тын же­рі, мем­ле­кет­тік ти­е­сі­лі­гін көр­се­ту, заң­ды тұл­ға ре­т­ін­де мем­ле­кет­тік тір­кеу ту­ра­лы мә­лі­мет­тер)
  • Жер қой­на­уын пай­да­ла­ну­ға жа­сал­ған ке­лі­сім­шар­тты, оған то­лық­ты­ру­ды қа­рау мәні
  • Жер қой­на­уын пай­да­ла­ну­ға жа­сал­ған ке­лі­сім­шарт, то­лық­ты­ру жа­са­су­ға негіз болған хат­та­ма­ның №, кү­ні
  • Жер қой­на­уын пай­да­ла­ну­ға жа­сал­ған ке­лі­сім­шар­ттың, оған то­лық­ты­ру­дың ата­уы
  • Жер қой­на­уын пай­да­ла­ну­ға жа­сал­ған ке­лі­сім­шар­ттың, оған то­лық­ты­ру­ды жа­са­су №, ке­лі­сі­л­ген кү­ні
  • Жер қой­на­уын пай­да­ла­ну бой­ын­ша опе­ра­ци­я­лар тү­рі
  • Жер қой­на­уы учас­ке­сі­нің ше­гі
  • Әкім­ші­лік-аумақ­тық бір­лік
  • Жер қой­на­уын пай­да­ла­ну­ға ке­лі­сім­шар­ттың қол­да­ны­луы тоқ­тал­ға­ны ту­ра­лы мә­лі­мет­тер

Уран бойынша жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарт (оған толықтыру) туралы мәліметтер құзыретті орган оған қол қойған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей Тізілімге енгізілуге тиіс.

Уран бойынша жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттың қолданылуын тоқтату туралы мәліметтер ол тоқтатылған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей Тізілімге енгізіледі.

Бұйрық 9 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

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