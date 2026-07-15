#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
469.71
536.17
6.01
Құқық

Қазақстан тарихында бірінші рет қайғылы оқиғаға түрткі тайғақ жол үшін құзырлы мекеме басшысы жазаланды

Сот үкімі, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, жол апаты, қайғылы оқиға, көктайғақ, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 19:47 Сурет: Zakon.kz
Маңғыстау облысының Бейнеу аудандық соты бес адамның өмірін қиған жол-көлік оқиғасы (ЖКО) туралы қылмыстық іс бойынша үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға 2026 жылғы 16 қаңтарда республикалық маңызы бар "Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау" автожолында орын алды:

"Көктайғақтың кесірінен Yutong жолаушылар автобусы жолдан шығып кетіп, аударылған. Апат салдарынан бес адам қаза тауып, тағы 14 адам түрлі жарақаттар алды".

Тергеп-тексеру амалдарын Бас көлік прокуратурасының арнайы прокурорлары жүргізді.

"Олар қайғылы оқиғаға автожолды қысқы кезеңде тиісінше күтіп ұстамау себеп болғанын анықтады. Тергеу жауапты тұлғалардың әрекетсіздігі мен орын алған ауыр салдар арасындағы тікелей себеп-салдарын дәлелдеді". Бас көлік прокуратурасы

Ведомство бұл Қазақстанның құқық қолдану тәжірибесіндегі, автомобиль жолын қыста тиісінше күтіп ұстамау адамдардың өлімі үшін қылмыстық жауаптылыққа тартуға негіз болған тұңғыш қылмыстық іс екенін еске салады.

Сот үкімімен "КАЖСервис" ЖШС Маңғыстау облыстық филиалының №57 жол пайдалану бөлімшесінің (ЖПБ-57) бастығы ҚР ҚК-нің 353-бабы 4-бөлігі бойынша кінәлі деп танылды. Оған 2 жыл 6 ай мерзімге шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Алматыда жантүршігерлік жол апаты орын алғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
17:37, 12 сәуір 2026
Қайғылы оқиғаға ұласқан көлік ұрлығы: Өскеменде жол апатынан екі адам қаза тапты
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
10:39, 22 маусым 2026
Астана маңында болған жантүршігерлік жол апатынан бес адам қаза тапты
Ленин шахтасындағы жарылыс: төрт адам кінәлі деп танылды
13:21, 06 маусым 2024
Ленин шахтасындағы жарылыс: төрт адам кінәлі деп танылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
21:10, Бүгін
Призёру чемпионата мира по тяжёлой атлетике Чуркину вручили ключи от квартиры
Фото: пресс-служба КТФ
20:37, Бүгін
Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал парного турнира в Румынии
Фото: КФБ
20:29, Бүгін
Узбекистан опередил Казахстан в медальном зачёте молодёжного ЧА-2026 по боксу
Фото: ATP
20:12, Бүгін
"Я не фанатик этого спорта": Бублик - о влиянии чрезмерных эмоций во время матчей
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: