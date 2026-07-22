#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
469.59
536.22
5.96
Құқық

Айыппұлдардың бар-жоғын тексеру әрі оны төлеу үшін кезекке тұрудың қажеті жоқ - тиімді мемқызмет туралы

Телефон, онлайн, айыппұл, тексеру, төлеу, мемлекеттік қызмет , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 17:33 Сурет: pexels
Әкімшілік айыппұлдарды eGov.kz порталы және eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы мемлекеттік органдарға жүгінбей онлайн тексеріп, төлеуге болады. Бұл туралы 2026 жылы 22 шілдеде "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ баспасөз қызметі ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Әкімшілік айыппұлдарды іздеу және төлеу" қызметі әкімшілік айыппұлдардың бар-жоғын тексеруге және оларды төлеуге мүмкіндік береді.

Төлем жасау үшін:

  • төленетін айыппұлды таңдаңыз;
  • төлем жүргізілетін банкті таңдаңыз;
  • төлем жасалғаннан кейін порталға қайта оралып, сұрауға қол қойып, электрондық түбіртекті алыңыз.

Әкімшілік айыппұлдарды тексеру және төлеу жолымен мына видеодан толығырақ қанығуға болады.

Бұған дейін Алматыда көлік орындығында тұрған жылтыр пакетке айыппұл келгені туралы желіде ақпарат пайда болып, бұған қатысты полиция түсініктеме берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
12:37, 15 шілде 2026
Қазақстандықтарға тіркелген мекенжайы туралы мәліметті қайдан көруге болатыны еске салынды
Водительское удостоверение, водительские права
16:20, 26 ақпан 2026
Қазақстандықтар мерзімі өткен жүргізуші куәлігін қалай ауыстыра алады - нұсқаулық
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
15:03, 10 шілде 2026
Қазақстанда білім грантына өтінім қабылдау басталады: мерзімі, жаңашылдығы және онлайн өтініш беру тәртібі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
18:11, Бүгін
"Ордабасы" везёт на матч КПЛ с "Кайратом" 11 автобусов с фанатами
Джош Хокит
17:53, Бүгін
"Как Алекс Перейра оказался на четвёртой строчке": Хокит проехался по рейтингу UFC
Камилла Рахимова
17:44, Бүгін
Три теннисистки из России сыграют за Узбекистан на US Open
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал недостаток чемпионата мира 2026
17:30, Бүгін
Экс-главный тренер сборной Казахстана Черчесов назвал жирный минус чемпионата мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: