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Қоғам

Қазақстандықтарға тіркелген мекенжайы туралы мәліметті қайдан көруге болатыны еске салынды

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 12:37 Фото: primeminister.kz
Тұрғылықты жері бойынша тіркелу туралы мәліметті eGov.kz порталы немесе eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы онлайн алуға болады. Бұл туралы "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ баспасөз қызметі еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың айтуынша, бұл сервис азаматтарға тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы мәліметті электронды форматта алуға мүмкіндік береді.

Егер ақпаратты үшінші тұлғаға ұсыну қажет болса, азаматтың келісімі міндетті түрде расталуы тиіс.

Қызметті алу үшін:

  • eGov.kz порталына авторизациядан өту;
  • "Үшінші тұлғалардың тұрғылықты жері бойынша тіркелуі туралы мәліметтерді алу сервисі" қызметін таңдау;
  • азаматтың ЖСН-ін енгізу;
  • сұрауды қолжетімді қол қою тәсілдерінің бірімен растау қажет.

Азаматтың келісімі расталғаннан кейін мәліметтер пайдаланушының Жеке кабинетінде қолжетімді болады.

Еске салайық, Қазақстанда 2019 жылғы 1 қарашадан бастап мекенжай анықтамасы берілмейді.

Дегенмен, тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы мәлімет қажет болған жағдайда, оны осы электрондық сервис арқылы алуға болады.

Айта кетейік, бұған дейін 2026 жылғы 12 шілдеден бастап жер учаскелеріне мемлекеттік акт беру мемлекеттік қызметі Халыққа қызмет көрсету орталықтарында (ХҚКО) көрсетілмейтіні хабарланған болатын. Енді мемлекеттік актіні алу туралы өтініш тек eGov.kz порталы арқылы қабылданады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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