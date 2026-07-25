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Құқық

Көлік нөмірін картоннан жасап алған павлодарлық жүргізуші ұсталды

Lada Granta, Павлодар, мемлекеттік нөмір, картон, жүргізуші, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 13:01 Сурет: Zakon.kz
Павлодарда патрульдік полиция қызметкерлері мемлекеттік тіркеу нөмірі күмән тудырған Lada Granta автокөлігін тоқтатты. Мәліметтер базасы арқылы жүргізілген тексеру барысында бұл мемлекеттік нөмірмен тіркелген көлік ресми түрде мүлде жоқ екені анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру барысында жүргізушінің мемлекеттік тіркеу нөмірін қарапайым картоннан өз қолымен жасап алғаны белгілі болды.

"Жалған мемлекеттік нөмірмен көлік басқарғаны үшін құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылып, автокөлігі арнайы айып тұрағына қойылды. Патрульдік полиция жалған және қолдан жасалған мемлекеттік нөмірлерді анықтау бойынша күн сайын рейдтік іс-шаралар жүргізеді", – деді Павлодар қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальоны қызметінің инспекторы Захар Стрельников.

Жыл басынан бері өңірде мемлекеттік тіркеу нөмірлеріне қатысты осындай заңсыз әрекеттер жасаған 50 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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