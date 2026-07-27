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Құқық

Алматыда полиция сұйық тұрмыстық қалдықтарды заңсыз төгуге қарсы бақылауды күшейтті

Ассенизатор, Алматы, полиция, сұйық қалдық, заңсыз төгу, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 17:56 Сурет: Zakon.kz
Алматыда полиция сұйық тұрмыстық қалдықтарды заңсыз төгуге қарсы бақылауды күшейтті. Тексеруге сыртқы бақылау камераларының таспалары, тұрғындардың арызы мен мониторинг нәтижелері негіз болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция атап өткендей, мұндай әрбір жағдай қаланың санитарлық және экологиялық қауіпсіздігіне нақты қауіп төндіреді.

Жыл басынан бері абаттандыру ережелерін бұзған 564 ассенизаторлық және жүк көлігінің жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 11 миллион 850 мың теңгеден асты.

"Қалдықтарды заңды түрде кәдеге жаратуға, үнемдеуге тырысу әкімшілік жауапкершілікке әкелуі мүмкін. Мұндай заң бұзушылықтарды анықтау бойынша жұмыс күн сайын жүргізілуде. Егер заңсыз қалдық төгудің куәсі болсаңыз, полицияға хабарласыңыз. Әрбір өтініш тексеріліп, кінәлілер жауапкершілікке тартылады". Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі

Бұған дейін Бурабайды қоқыс басып қалғаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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