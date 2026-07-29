Оралда дәрігерлер мас деп қарамағандықтан ер адам ауруханада көз жұмды
Бұл туралы 2026 жылы 29 шілдеде ҚР Жоғарғы сотының баспасөз қызметі хабарлады. Соттың мәліметінше, Орал қаласының 58 жастағы тұрғыны аурухананың жансақтау бөлімінде қайтыс болған.
Марқұмның ұлы полицияға жүгінген, бірақ қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты сотқа дейінгі тергеу тоқтатылған.
Сонымен қатар Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаменті жүргізген тексеру емделушіге медициналық көмек көрсету кезінде бұзушылықтарды анықтады.
"Әкесінің өліміне әкеп соқтырған медицина қызметкерлерінің әрекеттері (әрекетсіздігі) деп есептей отырып, ұлы сотқа ауруханадан және емдеуші дәрігерден моральдық зиянның орнын толтыру туралы талап қою берген. Орал қаласының №2 соты істі қарап, емделушінің бірнеше рет медициналық көмекке жүгінгенін анықтады, бірақ медицина қызметкерлері оны мас күйінде болғанына сілтеме жасай отырып, оған қажетті тексеру жүргізуден бас тартқан", делінген Жоғарғы сот баспасөз қызметінің хабарламасында.
Сот бұл ретте ағзадағы алкоголь құрамына зерттеу жүргізілмегенін нақтылайды. Денсаулық сақтау басқармасының call-орталығына жүгінгеннен кейін ғана емделуші ишемиялық инсульт диагнозы қойылған терапия бөліміне жатқызылған.
Басталған емге қарамастан, емделуші келесі күні қайтыс болған.
"Аурухана өкілі талап қоюды мойындамады. Прокурор талап қоюды ішінара қанағаттандыру туралы қорытынды берді. Белгіленген мән-жайлар мен іс бойынша ұсынылған дәлелдемелерді ескере отырып, сот медициналық көмектің уақтылы көрсетілмеуі емделуші үшін орын алған өлім-жітімнің алдын алудың нақты мүмкіндігін жоғалтуға әкелді деген қорытындыға келді". Жоғарғы соттың баспасөз қызметі
Сонымен қатар сот әкесінің өлімі талап қоюшыға терең моральдық азап әкелгенін және медицина қызметкерлері тарапынан анықталған бұзушылықтар оның әділетсіздік, үмітсіздік, ашуланшақтық және эмоционалды күйзеліс сезімін тудырғанын атап өтті.
Сот шешім шығарған кезде мәлімделген талаптарды ішінара қанағаттандырды және моральдық зиянды өтеу ретінде талап қоюшының пайдасына ауруханадан 4 млн теңге өндіріп алды.
Сот шешімі заңды күшіне енді.
Қарыздары үшін ел азаматының жүргізуші куәлігін тартып алуға бола ма? Кассациялық сот бұл ретте мынандай шешім шығарды.