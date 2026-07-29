#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
477.17
543.26
6.01
Құқық

Қостанайда арнаулы мекемеде тәрбиеленуші жасөспірім жұмбақ жағдайда қайтыс болды

Жастық, Қостанай, арнаулы мекеме, жасөспірім, қайғылы оқиға, тексеру, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 22:19 Сурет: pxhere
Қостанайдағы Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында 14 жастағы жасөспірім қайтыс болды. Аталған дерек бойынша полиция қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 29 шілдеде өңірлік полиция департаменті бастығының орынбасары Аманжол Байзақов кәмелетке толмаған баланың өліміне байланысты тексеру жүріп жатқанын хабарлады.

"Қазіргі уақытта қажетті процессуальды шаралар жүргізілуде. Олардың нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құқықтық баға беріліп, процестік шешім қабылданады", деп нақтылады Байзақов Zakon.kz тілшісіне.

Tobol.info басылымының мәліметінше, бұл қайғылы оқиға туралы ақпарат алғаш рет Құқық қорғау орталығының парақшасында жарияланған. Онда желдеткіш құрылғылары болмағандықтан мекеме тым ыстық болғаны айтылған.

Облыстық Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы трагедияның 2026 жылғы 28 шілдеде болғанын растады. Басқарма басшысы Динара Қарымсақованың айтуынша, мекемеде балаларға тәулік бойы тиісті күтім жасалып отырған.

"Өлімнің себептері тергеу барысында анықталады. Дегенмен орталықта әр балаға тиісті күтім ұйымдастырылғанын атап өткен жөн. Топтарда үнемі кіші медициналық персонал болады, тәулік бойы медициналық бекеттер жұмыс істейді. Күніне екі рет медқызметкерлер мен басшылық тексеруге шығып, барлығын бақылайды. Педиаторлар, невропатологтар жұмыс жасайды. Түске дейін баланың жағдайы қанағаттанарлық болған, дене қызуы көтерілмеген, шағымы болмаған. Ол белсенді болып, түскі асын ішіп, түскі ұйқыға жатқызылған болатын", деп түсіндірді Қарымсақова.

Басқарма басшысы әр топта желдеткіш құрылғылары орнатылғанын, ал жазғы ыстыққа байланысты ауыз су мен температуралық режим ерекше бақылауда екенін қоса айта кетті.

Өз кезегінде Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті де арнаулы интернатта жоспардан тыс тексеру жүргізетіндерін мәлімдеді.

"Біз тексеруді тіркеп жатырмыз, жақын күндері орталыққа барамыз", деп хабарлады департамент өкілдері.

Бұған дейін Оралда дәрігерлер мас деп қарамағандықтан ер адам ауруханада көз жұмғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
электр
20:35, 25 сәуір 2024
Павлодарға қарасты ауылда тоқ соққан жасөспірім қайтыс болды
Қарағанды ​​облысында әлеуметтік мекемеде тағы бір бала уланып қайтыс болды
17:19, 28 тамыз 2023
Қарағанды ​​облысындағы әлеуметтік мекемеде уланған тағы бір бала қайтыс болды
жедел жәрдем
21:10, 23 қаңтар 2024
Құлсарыдағы төбелес: жансақтау бөлімінде жатқан жасөспірім қайтыс болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рафаэль Уразбахтин
02:16, 30 шілде 2026
Уразбахтин высказался после победы над "Омонией" в Лиге чемпионов
Ислам Махачев
01:40, 30 шілде 2026
Махачев прокомментировал реванш Макгрегора с Холлоуэем
&quot;Адмирал&quot;
01:12, 30 шілде 2026
"Адмирал" с казахстанскими хоккеистами в составе обыграл "Брест" по буллитам
Новичок &quot;Кайрата&quot; Мендоса поделился своими эмоциями после победы над &quot;Омонией&quot; в ЛЧ
00:45, 30 шілде 2026
Новичок "Кайрата" Мендоса поделился своими эмоциями после победы над "Омонией" в ЛЧ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: