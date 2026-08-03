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Құқық

Астанада инвестиция салуға уағыздап, жұрттың 35 млн теңгесін заңсыз иеленген күдікті ұсталды

Карта, инвестиция, Астана, алаяқтық, күдікті, ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 18:45 Сурет: freepik
Астанада полиция қызметкерлері тендерлерге қатысу үшін ақша инвестициялау сылтауымен бірнеше алаяқтық дерегін жасады деген күдікпен 32 жастағы ер адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, күдікті TikTok және Threads әлеуметтік желілерінде жоғары табыс әкелетін инвестициялық жобалар туралы жарияланымдар орналастырған. Қызығушылық танытқан азаматтармен бейнеқоңырау арқылы байланысып, олардың сеніміне кірген. Ол инвестиция салуға қатысты барлық құжат заң талаптарына сәйкес рәсімделетінін айтып, тіпті нотариалды куәландырылған келісімшарттар жасаған.

"Күдікті азаматтарға салынған қаражатты қысқа мерзім ішінде қомақты пайдамен қайтаруға уәде берген. Оның сөзіне сенген адамдар белгілі бір шотқа ірі көлемде ақша аударған. Алайда күдікті алған қаражатты өз қажеттілігіне жұмсап, уәделерін орындамаған. Қазіргі уақытта алаяқтық әрекеттен зардап шеккен 11 адам анықталды. Оларға келтірілген жалпы материалдық шығын шамамен 35 млн теңгені құрайды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Тергеу барысында оқиғаның барлық мән-жайы анықталып, күдіктінің осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексерілуде". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Полиция азаматтарды инвестициялық ұсыныстарға қатысты барынша сақ болуға шақырады.

"Қысқа мерзімде жоғары әрі кепілдендірілген табыс табуға уәде беретін ұсыныстарға бірден сенуге болмайды. Қаражат салмас бұрын инвестициялық жобаның заңдылығын, компанияның қызметін және ұсыныстың сенімділігін мұқият тексеру қажет. Сондай-ақ бейтаныс немесе аз таныс адамдардың үгітіне еріп, қаржылық шешім қабылдамауға және күмәнді тұлғалардың шоттарына ақша аудармауға кеңес беріледі", делінген полиция хабарламасында.

Бұған дейін Ақтөбе тұрғыны инвестиция жасаймын деп бар ақшасынан қағылғаны хабарланған.

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