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Құқық

"Ақтөбе" арнайы экономикалық аймағының аумағы екі есеге жуық ұлғайды

«Ақтөбе» арнайы экономикалық аймағының құрамына кіретін жекелеген аумақтардың көлемі:, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 09:26 Сурет: akorda.kz
Үкіметтің 2026 жылғы 31 шілдедегі қаулысымен "Ақтөбе" арнайы экономикалық аймағы туралы ережеге өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта:

"Ақтөбе" арнайы экономикалық аймағы Ақтөбе облысында, Ақтөбе қаласының оңтүстік бөлігіндегі "Оңтүстік айналма жолы" тасжолының бойында 1610 гектар аумақта орналасқаны айтылған. Оның құрамына Әлия Молдағұлова атындағы Ақтөбе халықаралық әуежайы, сондай-ақ Ақтөбе облысының Алға, Байғанин, Мұғалжар және Хромтау аудандарындағы субаймақтар кіреді.

Бұған дейін арнайы экономикалық аймақтың аумағы 858 гектарды құраған және оның құрамында субаймақтар болмаған.

Түзетулермен "Ақтөбе" арнайы экономикалық аймағы шекарасының жоспары жаңартылды.

Атап айтқанда, "Ақтөбе" арнайы экономикалық аймағының негізгі аумағы Ақтөбе облысында, Ақтөбе қаласының оңтүстік бөлігіндегі "Оңтүстік айналма жолы" тасжолының бойында 858 гектар аумақта орналасады. Оның құрамына Әлия Молдағұлова атындағы Ақтөбе халықаралық әуежайы да кіреді.

«Ақтөбе» арнайы экономикалық аймағының құрамына кіретін жекелеген аумақтардың көлемі:

  • Байғанин – 15 гектар;
  • Хромтау – 120 гектар;
  • Алға – 80 гектар;
  • Қандыағаш – 137 гектар;
  • Жаңажол – 400 гектар.

Арнайы экономикалық аймақтың 2049 жылға дейінгі жаңа нысаналы индикаторлары белгіленді:

  • инвестициялардың жалпы көлемі – 370,7 млрд теңге;
  • шетелдік инвестициялар көлемі – 140,5 млрд теңге;
  • отандық инвестициялар көлемі – 171,2 млрд теңге;
  • тауарлар мен көрсетілетін қызметтер (жұмыстар) өндірісінің көлемі – 497,5 млрд теңге;
  • қатысушылар саны – 48 компания;
  • жұмыс орындарының саны – 5872;
  • өндірістің жалпы көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі – 65%;
  • кәсіпорындардың инновациялық белсенділік деңгейі – 5%.

Қаулы 2026 жылғы 31 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.

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