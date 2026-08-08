#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Құқық

"Аударылып қалды". Алматыдағы ерекше жол апаты желідегілердің қызу талқысына түсуде

Көлік, Алматы, У, жол апаты, Бөкейханов, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2026 13:12 Сурет: Zakon.kz
Алматыда көшелерінде "У" әрпі жапсырылған темір тұлпар қауіпті маневр жасап, салдарынан бірнеше көлік соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жол апаты жүргізушілердің бірінің артқы бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Кадрдан оңға бұрылып жатқан ауыр жүк көлігін айналып өту үшін кроссовер жүргізушісі қауіпсіздік ережелерін сақтамай, оңнан сол жаққа шалт бұрылғанын көруге болады. Алайда бұл кезде жолдың сол жағында жеңіл көлік келе жатқан.

"Ученик" көлігінің соққысынан жеңіл көлік қозғалыстың қарсы беттіне ұшып түскен, бір бүйірімен сырғанай ол қарсы бағыттағы көлікпен соқтығысқан, содан кейін ғана қайтадан тік тұрған. Ал бұл уақытта жол апатына түрткі көлік оңға бұрылып жатқан үлкен жүк көлігін артынан соққан. Сондай-ақ кадрдан басқа да көліктердің жүргізушілері соқтығысып қалмас үшін зорға үлгеріп, тежегіш басқанын көруге болады.

"Бұрған деген осылай болады!", деп жағдайға түсінік береді видео авторы.

"Алматы, 7 тамыз, сағат 15:36, Бөкейханов көшесі, 61Б, солтүстік бағытта. Бұл видео жол апатына кінәліні анықтауға көмектеседі деп үміттенеміз", делінген жарияланымда.

Zakon.kz аталған жол апатының мән-жайын білу үшін Алматы қалалық ПД-ға сауал жолдап қойды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Аптап ыстық, ауа райы болжамы, 9 тамыз, Қазақстан, дауылды ескерту
17:37, Бүгін
Жексенбіде еліміздің барлық дерлік өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Алматыда үш көліктің қатысуымен жол апаты орын алды: зардап шегуші бар
16:28, 04 наурыз 2025
Алматыда үш көліктің қатысуымен жол апаты орын алды: зардап шегуші бар
Жол апаты, Алматы, 25 тамыз
09:19, 25 тамыз 2024
Алматыдағы жол апаты: соқтығысқан екі көліктің де сау-тамтығы қалмады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Бүгін
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Бүгін
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Бүгін
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Бүгін
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: