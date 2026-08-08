"Аударылып қалды". Алматыдағы ерекше жол апаты желідегілердің қызу талқысына түсуде
Аталған жол апаты жүргізушілердің бірінің артқы бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Кадрдан оңға бұрылып жатқан ауыр жүк көлігін айналып өту үшін кроссовер жүргізушісі қауіпсіздік ережелерін сақтамай, оңнан сол жаққа шалт бұрылғанын көруге болады. Алайда бұл кезде жолдың сол жағында жеңіл көлік келе жатқан.
"Ученик" көлігінің соққысынан жеңіл көлік қозғалыстың қарсы беттіне ұшып түскен, бір бүйірімен сырғанай ол қарсы бағыттағы көлікпен соқтығысқан, содан кейін ғана қайтадан тік тұрған. Ал бұл уақытта жол апатына түрткі көлік оңға бұрылып жатқан үлкен жүк көлігін артынан соққан. Сондай-ақ кадрдан басқа да көліктердің жүргізушілері соқтығысып қалмас үшін зорға үлгеріп, тежегіш басқанын көруге болады.
"Бұрған деген осылай болады!", деп жағдайға түсінік береді видео авторы.
"Алматы, 7 тамыз, сағат 15:36, Бөкейханов көшесі, 61Б, солтүстік бағытта. Бұл видео жол апатына кінәліні анықтауға көмектеседі деп үміттенеміз", делінген жарияланымда.
Zakon.kz аталған жол апатының мән-жайын білу үшін Алматы қалалық ПД-ға сауал жолдап қойды.