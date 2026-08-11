Биологиялық қоспаларды таңбалау ережелері бекітілді
Қағидалар тағамға биологиялық белсенді қоспаларды таңбалау және оларды Қазақстан Республикасының аумағында одан әрі қадағалау тәртібін айқындайды.
Өндіруші тауарды жаңа меншік иесіне не өзге тұлғаға иеліктен шығару мақсатында немесе кейіннен өткізу үшін бастапқы өтеулі немесе өтеусіз бергенге дейін Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген ББҚ-ны сәйкестендіру құралдарымен таңбалауды жүзеге асырады.
Импорттаушы Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өндірілген ББҚ-ны Қазақстан Республикасының аумағына әкелгенге дейін немесе оларды ішкі тұтыну немесе кері импорт үшін шығарудың кедендік рәсімдерімен орналастырғанға дейін сәйкестендіру құралдарымен таңбалауды қамтамасыз етеді.
Тізбеге сәйкес ББҚ-ны міндетті таңбалау енгізілген күнге дейін өндірілген, таңбаланбаған ББҚ-ны жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін ТАҚ өткізеді.
ББҚ-ны сәйкестендіру құралдарымен таңбалау мақсатында ТАҚ-та байланыс арналары арқылы ТТҚ ЦЖ -ға қосылған болуы қажет.
ТТҚ ЦЖ-ға қосылған АБК-ы кейіннен ТТҚ ЦЖ-ға сәйкестендіру құралдарын жазу, бракқа шығару (бар болса), агрегациялау (агрегациялау қолданылған жағдайда) туралы ақпаратты, сондай-ақ ТТҚ ЦЖ -ға таңбаланған ББҚ-ны айналымға енгізу, олардың айналымы және (немесе) айналымнан шығару туралы мәліметтерді жібере отырып, Оператордың интернет-ресурсында жарияланған электрондық өзара іс-қимыл интерфейсінің шарттарына сәйкес Операторға таңбалау кодтарын алу, таңбалау кодтарын пайдалану туралы мәліметтерді жіберу бөлігінде деректерді автоматтандырылған түрде беруді қамтамасыз етеді.
Өндірушілер мен импорттаушылар:
- таңбаланған ББҚ-ны айналымға енгізумен және (немесе) оның айналымымен байланысты қызметті жүзеге асыру басталғанға дейін ТТҚ ЦЖ-да тіркеуді жүргізеді;
- сәйкестендіру құралдарымен таңбалануға жататын ББҚ-ны ТТҚ ЦЖ -да тіркеуді жүзеге асырады;
- оператордың интернет-ресурсында жарияланған электрондық өзара іс-қимыл интерфейсінің шарттарына сәйкес АБК-нің ТТҚ ЦЖ -мен цифрлық өзара іс-қимылға дайындығын қамтамасыз етеді;
- сәйкестендіру құралдарымен міндетті таңбалауға жататын ББҚ-ны таңбалау туралы мәліметтерді, сондай-ақ таңбаланған ББҚ-ны айналымға енгізу, олардың айналымы және (немесе) айналымнан шығару туралы мәліметтерді нақты уақыт режимінде ТТҚ ЦЖ-ға енгізеді.
ББҚ-ы тіркеу үшін ТАҚ-ы мынадай мәліметтерді ТТҚ ЦЖ-да көрсетеді:
- Тауар сәйкестендіргішінің иесі болып табылатын компанияның атауы;
- Тауар сәйкестендіргішінің иесінің GCP префиксі;
- Тауар сәйкестендіргішінің иесінің заңды мекенжайы;
- Тауар сәйкестендіргішінің иесінің елі;
- GTIN;
- Мемлекеттік жіктеуіш коды;
- СЭҚ ТН коды;
- ЕАЭО СЭҚ ТН коды;
- Тауардың функционалдық атауы (тауар түрі);
- Заттаңбада көрсетілген тауар атауы;
- Өндірілген ел;
- Тауар белгісі (бренд);
- Мәлімделген көлемі немесе таза салмағы;
- Тұтынушылық қаптамадағы пайдалану бірліктерінің саны;
- Тауардың ББҚ-ға (биологиялық белсенді қоспаға) жататындығының белгісі;
- ББҚ мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі;
- Тауар өндірілген нормативтік құжат (құжаттар);
- Қолданылу саласы;
- Шығарылу нысаны;
- Сақтау шарттары;
- Тауарды қолдану тәсілі;
- Тауардың жарамдылық мерзімі;
- Қаптама түрі;
- Қаптама материалы;
- Қаптаманың сипаты;
- Тауардың сауда атауы;
- Тауар белгісінің елі;
- Құрамы;
- Шикізаттың ветеринариялық бақылауға жататындығының белгісі;
- Қаптаманың фотосуреті;
- Өндірістік алаң иесі компанияның атауы;
- Өндірістік алаңның заңды мекенжайы;
- Өндірістік алаң орналасқан ел.
ББҚ туралы мәліметтер тіркелгеннен кейін Оператор 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынылған мәліметтерді ТТҚ ЦЖ тауарлар тізіліміне енгізеді.
ББҚ-ны сәйкестендіру құралдары машинамен оқуға жарамды GS1 DataMatrix екі өлшемді штрих-коды түрінде тұтынушылық қаптамаға сәйкестендіру құралын бүлдірмей ажыратуға жол бермейтін тәсілмен жазылады.
Сәйкестендіру құралдары тұтынушылық қаптамаға мынадай техникалық шарттарды сақтай отырып жазылады:
- сәйкестендіру құралдарын жазу ЕСС-200 қателерді түзету әдісін пайдалана отырып басып шығару арқылы жүзеге асырылады;
- сәйкестендіру құралдарын жазу ASCII кодтауды пайдалана отырып жүзеге асырылады;
- сәйкестендіру құралы машинамен оқуға жарамды болады. Бұл ретте сәйкестендіру құралының өлшемін ТАҚ-ы дербес айқындайды.
Сонымен қатар, міндетті таңбалауды енгізу арқылы әрбір сатып алушы қосымша арқылы диеталық қоспалардың заңдылығын тексере алады.
Бұйрық 2027 жылдың 1 наурызынан бастап енгізілетін кейбір нормаларды қоспағанда, 2026 жылдың 10 қазанынан бастап қолданысқа енгізіледі.