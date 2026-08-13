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Құқық

Ақтауда студенттерден 1 млн теңге жинап алған алаяқ ұсталып, сотталды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 21:12 Фото: zakon.kz
Қазақстандық жоғары оқу орындарының студенттері ақысын төлеп, оқу үлгерімін жақсартуға болады деп сенген. Бірақ бұл оқиғадан алаяқтық белгісі анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған іс Ақтау қалалық сотында қаралды.

2026 жылы 13 тамызда Маңғыстау облыстық прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлағандай, әлдекім Ақтау қаласындағы жоғары оқу орындары студенттерінің сеніміне кіріп, ақшалай сыйақы үшін олардың оқу үлгерімін жақсартып, емтихандардан жоғары баға алуға көмектесуге уәде берген.

"Осы сылтаумен ол студенттердің 90 мыңнан 1 миллион теңгеге дейінгі ақшалай қаражатын иемденген. Алайда уәде еткен міндеттемелерін орындамай, алынған қаражатты жеке басының қажетіне жұмсаған", деп хабарлайды құзырлы орган.

Ақтау қалалық сотының үкімімен азамат Д. алаяқтық (Қылмыстық кодексінің 190-бабы) қылмысын жасағаны үшін кінәлі деп танылып, 3 жыл 9 айға бас бостандығынан айырылды.

Жаңа оқу жылы қарсаңында Ақтау қаласының прокуратурасы азаматтарды оқу процесіне заңсыз араласуға байланысты ақылы "көмек" ұсынатын, атап айтқанда, баға қойып беруге, емтиханнан өткізуді немесе өзге де мәселелерді шешіп беруді уәде ететін адамдарға сенбеуге шақырады.

Бұған дейін Ақтөбеде жылжымайтын мүлікке қатысты алаяқтық күдігімен мұғалім ұсталғанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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