Ұлытауда марганец кенін заңсыз өндірген топтың әрекеті тоқтатылды
Тергеу мәліметінше, күдіктілер пайдаланудан шыққан карьерді рекультивациялау жұмыстарын жүргізіп жатқан кейіп танытқан. Алайда іс жүзінде аумақта ауыр карьерлік техника мен ұсату-жуу жабдықтары бар толыққанды тау-кен байыту кешені жұмыс істеген.
Өндірілген марганец кені тауарлық концентратқа өңделіп, кейін теміржол арқылы шекаралас мемлекеттерге экспортқа жөнелтіліп отырған. Шикізатты жүйелі түрде тасымалдау үшін күдіктілер теміржол тұйығын жалға алған.
Тергеу барысында заңсыз өндірілген және өткізілген өнім көлемі 23 мың тоннадан асқаны анықталған. Оның жалпы құны 1 млрд теңгеден көп болған.
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр.
ҚМА мәліметінше, ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.