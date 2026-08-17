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Құқық

Прокуратура мен ЭТҚ қызметіне қабылдау және кәсіби даярлықтан өткізу қағидалары өзгерді

Генеральная прокуратура РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 10:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Бас прокурор мен Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы 7 тамыздағы бірлескен бұйрықпен прокуратура органдары мен экономикалық тергеп-тексеру қызметіне қабылданатын адамдарды бастапқы кәсіптік даярлыққа іріктеу және одан өту шарттарын өзгертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Енгізілген түзетулерге сәйкес қағидалар жаңа Конституция мен Цифрлық кодекске сәйкестендірілді. Атап айтқанда, құжат мәтініндегі "ақпараттық жүйе" ұғымы "цифрлық жүйе", ал "азамат" ұғымы "Қазақстан Республикасының азаматы" деп ауыстырылды.

Құжатта мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органда тестілеуден, оның ішінде жеке қасиеттерін бағалаудан өткен адамдар іріктеуге қатысатыны айтылған.

Киберқауіпсіздік, киберқылмысқа қарсы іс-қимыл және деректерді талдау салаларындағы үміткерлерге, яғни цифрлық технологиялар саласындағы кандидаттарға арнайы іріктеу өлшемшарттары белгіленеді.

Іріктеу цифрлық жүйе арқылы жүргізіледі. Онда үміткер жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы тіркеледі.

Үміткер цифрлық жүйеде тіркелгеннен кейін оның жеке кабинеті автоматты түрде ашылады.

Егер үміткерге байланысты емес себептермен, атап айтқанда цифрлық жүйедегі техникалық ақауларға, электр энергиясының немесе интернеттің өшуіне байланысты іріктеу кезеңінен өту мүмкін болмаса, оған тиісті кезеңнен қайта өтуге мүмкіндік беріледі.

Ол үшін үміткер үш жұмыс күні ішінде болған жағдайды растайтын, тиісті ұйым, оның ішінде мүлік иелерінің бірлестігі берген құжатты ұсынуға тиіс.

Аталған құжат ұсынылмаған жағдайда үміткер іріктеудің кез келген кезеңінде шеттетіліп, бұған дейінгі нәтижелері жойылады.

Іріктеу цифрлық жүйеде бірінен кейін бірі өткізілетін мынадай кезеңдерді қамтиды:

  • іріктеу өткізу туралы хабарландыру жариялау;
  • іріктеуге қатысуға ниет білдірген Қазақстан Республикасы азаматтарының құжаттарын қабылдау;
  • құжаттардың дұрыстығы мен толықтығын, сондай-ақ үміткердің құқық қорғау қызметіне орналасуына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру;
  • кейстік тапсырмаларды орындау;
  • эссе жазу;
  • психологиялық-әлеуметтанулық зерттеуден өту;
  • әскери-дәрігерлік комиссияларда медициналық және психофизиологиялық куәландырудан өту;
  • полиграфологиялық зерттеуден өту;
  • цифрлық жүйеде онлайн режімде әңгімелесуден өту.
  • Іріктеу өткізу туралы хабарландыру цифрлық жүйеде, сондай-ақ құқық қорғау органдарының интернет-ресурстарында жарияланады.

Үміткер цифрлық жүйедегі жеке кабинетіне мынадай құжаттарды жүктеп, толтырады:

  • іріктеуге қатысуға жіберу және кез келген өңірде қызмет атқаруға келісетіні туралы электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылған өтініш;
  • "Білім туралы" заңға сәйкес нострификациялау немесе тану рәсімінен өткенін растайтын білім туралы құжаттар мен олардың қосымшалары. Шетелдік білім беру ұйымдары берген дипломдардың түпнұсқалары салыстырып тексеру үшін ұсынылады. Құжаттарды, сондай-ақ алған білімін растайтын өзге де мәліметтерді үміткер өзі жүктейді;
  • цифрлық жүйеде белгіленген үлгіге сәйкес толық өмірбаян;
  • көлемі 10 мегабайттан аспайтын 3х4 өлшеміндегі жақында түсірілген фотосурет;
  • үміткердің қалауы бойынша оны қосымша сипаттайтын құжаттардың, оның ішінде цифрлық технологиялар саласындағы сертификаттардың, куәліктердің, дипломдардың, грамоталар мен марапаттардың көшірмелері.

Құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде цифрлық жүйе үміткердің біліктілік талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ ұсынылған құжаттардың дұрыстығы мен толықтығын тексереді.

Құқық қорғау органдарының кадр қызметтері әр кезеңнің өтетін күні мен уақыты көрсетілген кестені әзірлеп, цифрлық жүйеге орналастырады.

Үміткер белгіленген кестеден өзіне қолайлы күн мен уақытты таңдап, кезең басталғанға дейін бес минут бұрын цифрлық жүйеге қосылады.

Кейстік тапсырмалар үміткер таңдаған салалық бағытқа сәйкес кездейсоқ тәртіппен бөлінеді.

Цифрлық технологиялар саласындағы үміткерлер үшін жағдайды модельдеуге және тиісті жобаны әзірлеп, оны әңгімелесу кезінде таныстыруға арналған жеке кейстік тапсырмалар белгіленеді.

Кейстік тапсырмалар бойынша дұрыс жауаптардың жартысын немесе одан көбін жинаған үміткер кезеңнен сәтті өтті деп есептеліп, келесі кезеңге жіберіледі.

Психологиялық-әлеуметтанулық зерттеу ғылыми негізделген әдістерді пайдалана отырып, үміткерлердің психологиялық, іскерлік және жеке қасиеттерін зерделеуге бағытталған психодиагностикалық тексеруді қамтиды.

Психологиялық-әлеуметтанулық зерттеу нәтижесін цифрлық жүйе автоматты түрде қалыптастырады.

Зерттеу нәтижелеріне психолог-полиграфологтың, құқық қорғау органдары комиссиялары төрағаларының, мүшелері мен хатшыларының ғана қол жеткізуіне рұқсат етіледі.

Іріктеу кезеңдерінен өткен үміткерге цифрлық жүйеде әскери-дәрігерлік комиссиядан өтуге арналған жолдама автоматты түрде қалыптастырылады.

Үміткердің әскери-дәрігерлік комиссиядан өту нәтижесін аумақтық әскери-дәрігерлік комиссия цифрлық жүйеде қалыптастырады.

Әңгімелесу барысында үміткер үш минут ішінде өзін таныстырып, тиісті саланы, бағытты немесе қызмет аясын дамыту жөніндегі көзқарасын баяндайды. Цифрлық технологиялар саласындағы үміткерлерге әзірлеген жобасын таныстыру үшін қосымша бес минут беріледі. Үміткердің таныстырылымын комиссия мүшелері бағалайды.

Шешім цифрлық жүйеде автоматты түрде хаттама түрінде ресімделіп, оған комиссия төрағасы, мүшелері мен хатшысы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қояды.

Әңгімелесу барысында техникалық құралдармен жасалған жазбалар цифрлық жүйеде бір жыл бойы сақталады.

Іріктеу нәтижелері соңғы үміткермен әңгімелесу аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде цифрлық жүйеде және құқық қорғау органдарының интернет-ресурстарында жарияланады.

Бастапқы кәсіптік даярлық курсанттарымен цифрлық жүйеде құқық қорғау органы, Академия және курсант арасында электрондық цифрлық қолтаңба арқылы үшжақты келісімшарт жасалады.

Академия курсанттарын құқық қорғау органдарының аумақтық бөлімшелеріне бөлу және кадр құрамына қабылдау цифрлық жүйеде автоматты түрде жүргізіледі. Бұл ретте кездейсоқ таңдау алгоритмі қолданылып, әр курсанттың құжат тапсырған өңірі және аумақтық құқық қорғау органдарындағы бос лауазымдардың болуы ескеріледі.

Бұйрық 2026 жылғы 24 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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