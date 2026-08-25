Атырауда ер адам тоқ соғып, қол-аяғынан айырылды
Атырау облысының МАӘС азамат С-ның ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті" РММ-ға талап қою бойынша әкімшілік істі қарады.
"Атырау-Жарық" ЖШС-да электромонтер болып жұмыс істеген талап қоюшы 2026 жылғы 16 қаңтардағы жазатайым оқиғаны арнайы тергеп-тексеру актісінің тараптардың кінәсінің дәрежесін белгілеу бөлігімен келіспей, қарсы дау келтірді.
Жазатайым оқиға 2025 жылдың 19 желтоқсанында электр желісіндегі жұмыстарды орындау кезінде орын алды. Қызметкер электр желісі бағанында болған кезде тоқ соққан. Соның әсерінен оның денсаулығына аяқ пен қолдың ампутациясына әкеліп соққан қатты зақым келді.
Тергеу барысында арнайы тергеп-тексеру комиссиясы жұмыс берушінің кінәсі - 80%, жұмысшының кінәсі 20% деп анықтады. С. кінәнің мұндай бөлінісімен келіспей, сотқа жүгінді.
Істі қарау кезінде сот ӘРПК-нің 72-бабын басшылыққа ала отырып, әкімшілік орган, лауазымды адам әкімшілік істі дұрыс қарау үшін маңызы бар нақты мән-жайларды жан-жақты, толық және объективті зерттеу үшін шаралар қабылдауға міндетін негізге алды.
Жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу кезінде жұмыс беруші мен жауапты тұлғалардың тарапынан қауіпсіздік талаптарын бұзуына жол берілгені анықталды. Атап айтқанда, диспетчерге бригада жұмыс істеу керек учаскеде электр желісін ажырату тапсырылды. Ажыратылғанын растаудан кейін жұмысшылар жұмысты бастады. Алайда бұдан әрі, диспетчер осы учаскеде жөндеу жұмыстары жүргізілетіні біле отыра, немқұрайлылықпен желідегі бригада туралы ұмытып, электр желісінің жұмысқа жарамдылығын тексеру мақсатында желіні қосқан. Нәтижесінде, осы сәтте бағандағы тапсырылған жұмысты орындап тұрған жұмысшы электр тоғының әсеріне ұшырады.
Сондай-ақ, жұмыс берушінің жауапты тұлғаларымен көзделген қауіпсіздік талаптарын, оның ішінде жұмыстардың жүргізілуіне тиісті бақылауды және қызметкерлердің желіде болуы кезінде кернеу беру мүмкіндігін болдырмайтын қажетті шараларды қабылдауды толық көлемде қамтамасыз етпегені анықталды.
Бұған дейін Алматы мен Алматы облысында электр энергиясының тарифін 20 тамыздан бастап көтеру жоспарланып отырғаны хабарланған.