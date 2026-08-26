#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
458.87
535.09
5.42
Құқық

Ақмола облысында қолға алынған ірі туристік инвестжоба жер мәселесіне келгенде іркіліп қалған

Жер мәселесі, Ақмола облысы, Ақкөл, туристік инвестициялық жоба, прокуратура, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 20:31 Сурет: pexels
Ақмола облысы, Ақкөл ауданында 40 қонақ үй, 53 вилла және 120 орындық қонақ үй кешенін салуды көздейтінін ірі инвестициялық жоба жер мәселесіне келгенде іркіліп, бұл іске облыстық прокуратура араласты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 26 тамызда облыстық прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады:

"Тексеру барысында елдімекеннің шекарасын белгілеу және тиісті мәліметтерді Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрына енгізу рәсімдерінің аяқталмауына байланысты жер-құқықтық кедергі анықталды. Облыс прокуратурасының бастамасымен мәселе шешімін тапты. Қажетті жер-құқықтық рәсімдер жүргізіліп, инвестициялық жобаны одан әрі іске асыруға кедергілер жойылды".

Аталған жоба аясында кейінгі кезеңдердегі инвестиция көлемі 13 млрд теңгеден асатыны, шамамен 240 жұмыс орнын құру жоспарланғаны да нақтыланады.

Инвестициялық жоба толық іске асырылғанға дейін облыс прокуратураның сүйемелдеуінде болатыны да ескертіледі.

Бұған дейін Ақтауда бір кәсіпкер ісін дөңгелету үшін мемлекеттен алған 117 млн теңге субсидияны депозитте сақтағаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Есірткі зертханасы, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, ҰҚК
11:24, 19 қазан 2024
Ақмола облысында ірі есірткі зертханасының көзі жойылды
Өрт, Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, астық қоймасы
09:25, 21 желтоқсан 2024
Ақмола облысында астық қоймасындағы ірі екі өрт ошағы сөндірілді
Өрт, дала өрті, Ақмола облысы, Біржан сал, Целиноград, Атбасар, Ақкөл, Шортанды, Жақсы ауданы, Көкшетау
11:16, 16 тамыз 2026
Ақмола облысында бір тәулікте 67 гектар жер өртенді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Денис Евсеев после победного матча
21:27, Бүгін
Денис Евсеев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Германии
Стэн Вавринка после матча
21:07, Бүгін
Стэн Вавринка сыграет на US Open - 2026 в одиночном разряде
Серена и Винус Уильямс перед матчем
20:35, Бүгін
Серена и Винус Уильямс получили уайлд-кард на US Open в парном разряде
Сейф Попов перед матчем
20:04, Бүгін
Ключевой игрок "Алтая" Попов не поможет команде в следующем матче КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: