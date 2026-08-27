Полиция қызметкерлерінің жеке істерін жүргізу қағидалары өзгертілді
Осылайша, жеке іс бес бөлімнен тұратыны нақтыланды.
Бірінші бөлімде:
- нысан бойынша қызмет өткеру тізімі;
- қызмет өтілін анықтау жөніндегі комиссияның қорытындысы;
- қызметтің жекелеген кезеңдерін растау туралы қорытындылар сақталады.
Екінші бөлімде хронологиялық тәртіппен:
- құқық қорғау қызметіне тұру құқығына тестілеуден өткен азаматтың сертификатының түпнұсқасы;
- сертификаттың түпнұсқасы (Бастапқы кәсіптік даярлықты, қайта даярлау курстарын, біліктілікті арттыру курстарын, сондай-ақ ішкі істер органдарының бюджеті есебінен төленетін білім беру және басқа да курстарды аяқтағаны туралы);
- аттестаттау парақтары;
- қызмет өткеру кезеңіндегі қызметтік мінездемелер;
- алғашқы арнайы атақты беруге ұсыну, арнайы атақты төмендетуге (қалпына келтіруге), арнайы атақтан айыруға ұсыну;
- кезекті арнайы атақты беруге ұсынуды кейінге қалдыру туралы шешім;
- лауазымға тағайындауға, қызмет бойынша ауыстыруға, атқаратын лауазымынан босатуға, ішкі істер органдарынан шығаруға ұсынулар;
- ішкі істер органдарындағы қызмет мерзімін ұзарту туралы өтінішхат;
- марапаттау парақтары, көтермелеуге (марапаттауға) ұсынулар сақталады.
Үшінші бөлімде хронологиялық тәртіппен:
- ішкі істер органдарына қызметке қабылдау туралы, ІІМ білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанына түсу туралы өтініш;
- белгіленген нысандағы өмірбаян (қолмен жазылған және компьютерде терілген);
- қызметке (оқуға) түскенге дейін ұсынылатын мінездемелер (қызметтік, оқу және т.б.);
- әскери-дәрігерлік комиссияның қорытындысы;
- қызмет өткеру, материалдық және зейнетақымен қамтамасыз ету шарттарымен танысқаны туралы, қызметтік тәртіп пен заңдылықты бұзғаны үшін жауапкершілік туралы ескертілгені жөніндегі жазбаша міндеттеме;
- қолхат;
- "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" заңда белгіленген шектеулер жөніндегі міндеттеме;
- құқық қорғау органдары, азаматтық қорғау органдары және мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің Әдеп кодексін сақтау жөніндегі міндеттеме;
- ҚР ішкі істер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының Ант мәтіні жазылған қол қойылған бланк;
- қызмет кезеңіндегі өзге де міндеттемелер, қолхаттар, стандарттар сақталады.
Төртінші бөлім (жеке папка) – "Мұрағаттық материалдарда":
- еңбек шарты;
- ішкі істер органдарына қызметке қабылдау туралы келісімшарт;
- ІІМ білім беру ұйымдарында мамандар даярлау туралы келісімшарт;
- ІІМ білім беру ұйымдарында оқу кезеңіндегі шығындар туралы анықтама;
- ІІМ бастапқы кәсіптік даярлығында оқу кезеңіндегі шығындар туралы анықтама;
- ескірген қызмет өткеру тізімдері;
- ескірген өмірбаяндар;
- қызметкердің рапорттары;
- қызметтік тексерулер мен тергеп-тексерулердің қорытындылары мен материалдары;
- жеке құрам жиналыстарының, қоғамдық құрылымдар отырыстарының және т.б. шешімдері мен хаттамалары;
- ескірген ӘДК анықтамалары, денсаулық жағдайы, жарақаттар мен контузиялар туралы анықтамалар;
- ішкі істер органдарындағы қызмет мерзімін ұзарту туралы рапорт;
- жұмыстан шығару туралы хабарлама;
- мүлікті сенімгерлік басқару туралы шарттың нотариалды куәландырылған көшірмесі (болған жағдайда);
- жеке істің өзекті күйін жоғалтқан басқа да құжаттары сақталады.
Бесінші бөлім (жеке папка) – "Зерттеу және арнайы тексеру материалдары"
Бұл бөлім ішкі істер органдарына қызметке (оқуға) кандидаттарды зерделеу және арнайы тексеру материалдарынан, сондай-ақ қызметкерге қызмет өткеру кезеңінде жүргізілетін қосымша тексеру материалдарынан қалыптастырылады.
Бұл бөлімде:
- дербес деректерді, оның ішінде медициналық деректерді жинауға және өңдеуге, зерделеуге және тексеруге келісім туралы өтініш;
- арнайы тексеру жүргізу жоспары;
- ҚР Бас прокуратурасының ҚПСжБА ақпараттық жүйесінің "Ақпараттық сервис" жүйесі арқылы кандидатқа, қызметкерге, жақын туыстарына (ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары (асырап алушысы), асырап алынғандары, туған және туған емес ағалары мен әпкелері, атасы, әжесі, немерелері), сондай-ақ жұбайына (зайыбына) және жекжаттарына қалыптастырылған талаптар;
- Ұлттық қауіпсіздік органдарынан алынған жауаптың түпнұсқасы немесе көшірмесі;
- қажет болған жағдайда қосымша тексеру материалдары, ішкі істер органдарының әкімшілік есептері бойынша тексеру нәтижелері, жедел іс-шаралар;
- арнайы тексеру қорытындысы (қосымша өмірбаяндық тексеру қорытындысы);
- мемлекеттік құпияларға рұқсат беру туралы шарт (келісімшарт);
- агенттік-оперативтік жұмысқа рұқсат беру туралы қорытынды (рұқсат);
- психологиялық-әлеуметтанулық зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды сақталады.
Қызмет өткеру тізімі ІІО қызметкерінің қызметтік қызметін көрсететін құжат болып табылатыны көрсетіледі. Қызмет өткеру тізіміндегі жазбалар көк түсті сиямен (шарикті қаламмен), анық, ұқыпты, қолмен, қысқартусыз және өшірулерсіз жазылады. Егер кейінгі қызмет барысында қызмет өткеру тізіміне енгізілген жазбаларда қателіктер мен бұрмалаулар анықталса, оларға түзетулер енгізіледі.
Барлық түзетулер "Түзетілгеніне сенуге болады" деген сөздермен, кадр қызметі қызметкерінің (жұмыскерінің) қолымен және кадр қызметінің мөрінің бедерімен расталады. Қызмет өткеру тізімін ресімдеу және оған кейіннен жазбалар енгізу мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жүзеге асырылады.
Қызмет өткеру тізімдеріндегі, тізімдемелердегі және жеке істің өзге де құжаттарындағы әртүрлі жазбаларды цифрлық түрде ресімдеу кезінде тек араб цифрлары пайдаланылады.
Қызмет өткеру тізіміне арнайы есепке қою, еңбек сіңірген жылдарын белгілеу, сыныптық біліктілікті беру туралы жазбалар енгізіледі.
Бұдан бөлек, қағидаларға басқа да өзгерістер енгізілді.
Бұйрық 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.