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Құқық

Аң аулаудан Қазақстан құрамасының бұрынғы мүшесіне қатысты сот үкімі шықты

Жыртқыш құстар, Қарағанды облысы, Қызыл кітап, сот үкімі, Құсбегілік, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 19:44 Сурет: Instagram/afm_rk
Қарағандыда Қазыбек би аудандық соты "Құсбегілік" федерациясының және Ұлттық аң аулаудан Қазақстан құрамасының бұрынғы мүшесі Танат Оспанқұловқа қатысты Қызыл кітапқа енген 35 жыртқыш құсты заңсыз сақтады деген айыппен қозғалған істі қарады, деп хабарлайды Zakon.kz

Сотта 2017 жылы азамат О. Instagram әлеуметтік желісінде дәстүрлі аңшылық туралы жарияланымдар орналастыратын парақша ашқан. Сондай-ақ онда жыртқыш құстарды ұстау, күтіп-баптау және емдеу туралы ақпарат жариялап отырған.

"2017 жылдан 2026 жылғы 5 ақпанға дейінгі кезеңде ер адам қажетті рұқсат құжаттары болмағанына қарамастан, анықталмаған тұлғалардан 35 жыртқыш құсты заңсыз сатып алған. Сараптама нәтижесінде 31-і ителгі, біреуі сұңқар, екеуі бүркіт және біреуі қаршыға тәркіленгені анықталды", делінген сот хабарламасында.

Сот отырысы барысында сотталушы өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне шын жүректен өкінетінін білдірді.

Жаза тағайындау кезінде сот бірқатар жеңілдететін мән-жайды ескерді. Олардың қатарында кінәсін толық мойындауы, шын жүректен өкінуі және асырауында төрт кәмелетке толмаған баласының болуы назарға алынған. Сот жауапкершілікті ауырлататын мән-жайларды анықтаған жоқ.

Нәтижесінде ер адамға 1,6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Сонымен қатар оған бір жыл мерзімге сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жануарлар түрлеріне, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған жануарларға қатысты қызметпен айналысуға тыйым салынды.

Сонымен бірге сот айыпталушыға "Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдауға байланысты рақымшылық жасау туралы" заңды қолданды. Осыған байланысты ер адам негізгі жаза түрі — бас бостандығын шектеуден босатылды.

Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Қазақстанда Қызыл кітапқа енген 35 жыртқыш құсты заңсыз ұстау дерегі бойынша тергеу аяқталғаны хабарланған.

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