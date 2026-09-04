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Құқық

Прокуратура тексерісінен кейін әкімнің орынбасары мен тағы 9 шенеунік жазаланды

Шенеунік, Көлік прокуратурасы, тексеріс, жазалау, әкім орынбасары, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 19:48 Сурет: freepik
Көлік прокуратурасы тұрақты облысаралық, қалааралық және ауданішілік автомобильмен жолаушылар тасымалдау бағыттарын қызмет көрсету құқығына конкурс өткізудің заңдылығына талдау жүргізді. Оның қорытындысы бойынша бірқатар өрсекел бұзушылықтар анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, тексеріс барысында бірқатар өңірлерде конкурстық рәсімдерді ұйымдастыру кезінде қатысушыларға заңсыз кедергілер жасалғаны, сондай-ақ кейбір тасымалдаушыларға негізсіз артықшылықтар берілгені анықталды.

"Бұл заңнама талаптары мен адал бәсекелестік қағидаттарын бұзуға әкеліп соққан. Прокурорлық қадағалау актілері бойынша 10 лауазымды тұлға, оның ішінде облыс әкімінің орынбасары мен жергілікті атқарушы органдардың бірқатар басшылары тәртіптік жауаптылыққа тартылды. Оларға қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту жасалды, ал қалған лауазымды тұлғаларға сөгіс түріндегі тәртіптік жазалар белгіленді", делінген Бас көлік прокуратурасы баспасөз қызметінің 2026 жылғы 4 қыркүйектегі хабарламасында.

Бұған дейін Алматы облысында 30 қыркүйекке дейін жүк көліктерінің қозғалысына шектеу енгізілгені хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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