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Құқық

Адам толы автобуста ер адам айналасындағылардан еш қымсынбастан құмарлық сезімге берілген

Автобус, Өскемен, ер адам, шалбар, құмарлық, ерсі әрекет, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 20:31 Сурет: Алматы қалалық әкімдігі
Өскемен қаласында қоғамдық көлікте жолаушы әдепсіз әрекет жасап, полициядан бір-ақ шықты. Ер адам 60-шы нөмірлі лық толы автобус салонында айналасындағылардан еш қымсынбастан құмарлық сезімге берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл оқиға туралы ақпарат алдымен әлеуметтік желіде пайда болды. Жәбірленушінің айтуынша, ер адам салондағы басқа орыннан оның қасына ауысып отырған, содан кейін алдын жылтыр пакетпен бүркемелеп, қолын шалбарының ішіне салып жіберіп, әдепсіз әрекеттерге көшкен.

Бойжеткен бірден орнынан атып тұрған, бірақ бұзақы оның көзіне тіке қарап, өзінің әдепсіз әрекеттерін жалғастыра берген. Салонда кондуктор болмағандықтан, бойжеткен болған жағдайды жеткізу үшін жүргізушіге қарай бет алған. Мұны байқаған ер адам есік ашылғанда автобустан асығыс түсіп кеткен.

Бұл жазбаға құқық қорғау органдары назар аударып, жедел үн қатты. Полиция қызметкерлері бұзақының жеке басын тез арада анықтап, ұстады.

"Полиция қызметкерлері ер адамның жеке басын анықтады, ол полиция бөліміне жеткізілді. Бұзақылық фактісі бойынша тәртіп бұзушыға қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 434-бабының 1-бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Материалдар шешім қабылдау үшін сотқа жіберілді", деп хабарлады ШҚО ПД баспасөз қызметі 2026 жылғы 9 қыркүйекте Zakon.kz тілшісіне.

Бұған дейін БҚО-да әйел адамды қағып, мерт еткен көлік жүргізушісі оқиға орнынан қашып кеткені хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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