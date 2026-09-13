Қызылорда облысында полицейді өлтірді деген күдікпен ер адам қамауға алынды
Сурет: polisia.kz
Қызылорда облысында учаскелік полиция инспекторын өлтірді деген күдікті ұсталып, соттың санкциясымен қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полиция департаментінің мәліметінше, қаскөй 39 жастағы Арал ауданының тұрғыны болып шықты.
Бұдан бұрын Арал ауданында тұрмыстық жанжал кезінде учаскелік полиция инспекторына дене жарақаттары келтіріліп, салдарынан оның қайтыс болғаны хабарланған. Оқыс оқиға кезінде қызметкер еңбек демалысында болған.
"Тергеу барысы полиция департаменті басшылығының бақылауында. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етуге жатпайды", – дейді ПД өкілдері.
Бұған дейін Астанада қос полицейдің неге жұмыстан қуылғанын жазғанбыз.
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