Құрылтай жанынан Қоғамдық палата құрылады
Депутат Айдос Сарым Қоғамдық палата депутаттардың сарапшылармен, ғылыми қауымдастықпен, азаматтық қоғам өкілдерімен, кәсіби бірлестіктермен және өңірлер өкілдерімен тікелей диалог жүргізетін тұрақты алаңға айналуы керектігін атап өтті.
"Әңгіме жай ғана қосымша талқылау алаңын құру туралы емес. Палатаның негізгі міндеттерінің бірі заң жобаларына қоғамдық және сараптамалық бағалау жүргізу болуы керек. Мұны ерте кезеңде, яғни "нөлдік оқылым" сатысында жүргізу аса маңызды. Осы кезеңде заң жобасының негізгі ережелерін жан-жақты талқылап, оларға түзетулер мен толықтырулар енгізуге болады. Бұл ең маңызды заңнамалық бастамалар бойынша балама пікірлерді, кәсіби бағалауларды, ықтимал ескертулер мен ұсыныстарды алдын ала тыңдауға мүмкіндік береді. Яғни біздің міндетіміз – қоғамды дайын шешімдер туралы ғана хабардар ету емес. Заңнамалық тәсілдер қалыптасып жатқан кезеңнің өзінде оларды талқылауға азаматтардың нақты қатысуына мүмкіндік жасау қажет", – деп есептейді депутат.
Оның айтуынша, сарапшылар заң жобаларын талқылауға тікелей қатысып, депутаттармен бірге жұмыс істеп, нақты ұсыныстар енгізе алуы керек.
"Осылайша конструктивті ұсыныстар заң шығару процесі аясында әрі қарай қаралатын болады. Сонымен қатар Палатаның жұмысы тек заң жобаларымен шектелмеуі керек. Оның алаңында қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамудың ең өзекті мәселелері талқылануы қажет. Ең алдымен кәсіби бағалау, ашық пікірталас және қоғаммен кері байланыс ерекше қажет болатын мәселелерге назар аударған жөн", – деп толықтырды Айдос Сарым.
Құрылтай жанындағы Қоғамдық палатаны 50 адамнан құру ұсынылып отыр. Оның құрамына барлық саяси партия фракцияларынан Құрылтай депутаттарын, азаматтық қоғам және сарапшылар қауымдастығының өкілдерін, үкіметтік емес және кәсіби ұйымдардың мүшелерін, өңірлер өкілдерін, сондай-ақ түрлі саланың мамандарын енгізу ұсынылады.
"Мұндай алаң заң шығару жұмысын ашық әрі мазмұнды етуге, түрлі пікірлерді ескеруге және ең бастысы, азаматтардың нақты сұранысына жауап беретін заңдардың сапасын арттыруға мүмкіндік береді деп сенемін", – деп қорытындылады депутат.
Бұған дейін Құрылтай депутаттары Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымы аясындағы міндеттемелеріне енгізілетін өзгерістерді ратификациялау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдаған болатын. Жаңа ережелер қызмет көрсету саласындағы реттеуді барынша ашық етуге бағытталған.