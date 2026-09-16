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Қоғам

"Жеке мүддені ілгерілететін алаң емес": депутат Қоғамдық палата туралы

Здание Курултая, Курултай РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 15:12 Фото: quryltai.kz
Құрылтай депутаты Тілектес Адамбеков брифинг барысында заң жобаларын талқылау кезінде Қоғамдық палата мүшелерінің жеке мүдделерді қолдау ықтималдығына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер заң жобаларын қарау барысында Қоғамдық палата мүшелерінің әлдекімнің мүддесін ілгерілетуіне жол бермеу үшін қандай кепілдіктер қарастырылғанын сұрады.

"Біз түрлі сала мен қауымдастықтардың сарапшыларын белгілі бір мәселе бойынша өз пікірін білдіріп, ұстанымын таныстыруы үшін шақырамыз. Алайда Қоғамдық палата біреудің өз мүддесін ілгерілететін алаңға айналмауы керек. Әртүрлі көзқарас талқыланған кезде ғана ақиқат туады", – деді Тілектес Адамбеков.

Бұған дейін Құрылтай депутаты Айдос Сарым министрлер мен әкімдердің Қоғамдық палата отырыстарына шақырылатынын және заң жобалары қандай форматта талқыланатынын айтқан еді.

Бүгін, 2026 жылғы 16 қыркүйекте депутаттар пленарлық отырыста І шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайы жанынан Қоғамдық палата құру туралы шешім қабылдады.

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Сурет Айгерим Тарина
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Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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