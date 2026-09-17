#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
444.88
513.26
5.28
Құқық

Астанада аялдама әйнегін шаққан жасөспірім табылып, жазаға тартылды

Әйнек, шағу, Астана, аялдама, жасөспірім, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 18:42 Сурет: Zakon.kz
Астанада Бөгенбай батыр даңғылында аялдама павильонының әйнегін шағу фактісі тіркелді. Полиция қызметкерлері жүргізген тексеру барысында құқық бұзушының жеке басы анықталды. Ол 17 жастағы жасөспірім болып шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру нәтижесінде жасөспірімнің кешкі уақытта танысымен бірге аялдамада болғаны анықталды. Оқиға орнынан кетер кезде ол павильон әйнегін аяғымен теуіп, шаққан. Кейін танысымен бірге маршруттық автобусқа отырып кете барған.

"Аталған факті бойынша жасөспірім ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Іс материалдары сотқа жолданды. Полиция азаматтарға аялдама павильондары мен қалалық инфрақұрылым нысандарына ұқыпты қарау қажеттігін ескертеді. Мұндай мүлікті қасақана зақымдау заңнамада белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. Құқық бұзушылықтар, оның ішінде бейнебақылау камераларының жазбалары арқылы, мұқият тексеріледі. Құқық бұзушылардың жеке басы анықталып, заң аясында шаралар қабылданады". Астана қалалық ПД баспасөз қызметі

Бұған дейін Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты Астанадағы сот отырысында адвокаттың сұрағы дау тудырғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Астана, аялдама әйнегі, вандал, вандализм
13:47, 13 қараша 2023
Астанада аялдама әйнегін әдейілеп шаққан ер адам ұсталды
Вандализм, Астана, аялдама, әйнек, сындыру
10:54, 14 маусым 2025
Астанада ер адам полицейлердің көзінше аялдама әйнегін сындырды
Астанада &quot;Tesla&quot; автокөлігін басқарған 14 жастағы жасөспірім полицейлерден қашып кетпек болды – видео
10:14, 03 сәуір 2026
Астанада "Tesla" автокөлігін басқарған 14 жастағы жасөспірім полицейлерден қашып кетпек болды – видео
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юношеская сборная Казахстана
19:34, Бүгін
Юношеская сборная Казахстана по футболу объявила состав на турнир в Словакии
Арина Соболенко
19:03, Бүгін
Муратоглу объяснил, почему Соболенко осталась без титулов "Большого шлема" в этом сезоне
Ислам Махачев перед боем в UFC
18:37, Бүгін
Соннен рассказал, почему Джон Джонс выше Ислама Махачева в рейтинге величайших бойцов
Фигурное катание
18:11, Бүгін
Казахстанка Абаева стала 33-й в короткой программе на юниорском этапе Гран-при в Анкаре
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: