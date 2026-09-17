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Құқық

Ұлдана Мырзуанның өлімі: Астанадағы сотта адвокаттың сұрағы дау тудырды

Сот отырысы, Астана, Ұлдана Мырзуан, фельдшер, қайғылы оқиға, адвокат, дау, ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 17:55 Сурет: pexels
Судья Меруерт Абаева 2026 жылғы 17 қыркүйекте Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында тергеушіден сұрақ-жауапқа алу кезінде фельдшер Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты іс бойынша сотталушының адвокатына ресми түрде ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сәуле Жұбаниязованың адвокаты Дәурен Еслямбекұлы өз қорғауындағы азаматшаның қандай нақты мән-жайлар негізінде күдікті ретінде сотқа тартылғанын сұрады, алайда судья Меруерт Абаева бұл сұрақты негізсіз деп таныды.

"Бұл сұрақ алынып тасталады. Қорғаушы, өйткені барлық негіздер қылмыстық құқық бұзушылық сараланған қаулыда да, айыптау актісінде де көрсетілген болатын", деп түсіндірді судья.

Осыдан кейін Дәурен Еслямбекұлы сот қорғау тарапының құқықтарын шектеп жатқанын мәлімдеп, сұрақты қайта басқаша сипатта алға тартты.

"Құрметті сот, соттың қорғау тарапының құқықтарын шектеп жатқанын атап өтуге мәжбүрмін. Неге?.. Өйткені мұнда тікелей ақиқатты анықтауға тырысып жатырмын. Жарайды, бұл сұрақты басқаша қояйыншы. Айтыңызшы, тергеуші, МИБ төрағасының қандай нақты әрекеттері немесе әрекетсіздігі қаптама материалының құлауымен себепті байланысты деп тергеу тарапынан бағаланып отыр? Сұрақ сізге түсінікті ме әлде қайталайын ба?", деп сұрады адвокат.

Бұл ретте тергеуші Аяжан Нүсіпбекова " Тергеу МИБ төрағасының қасбеттің құлауымен байланыстыратын нақты әрекеттері мен әрекетсіздігін атап шығуы керек пе" деп сұрақты нақтылады.

Дәурен Еслямбекұлы қорғау тарапы үшін МИБ төрағасының қандай нақты әрекеттері немесе әрекетсіздігі қасбеттің құлауымен себепті байланысты деп танылғанын және Жұбаниязованың кінәлі екендігі туралы қорытындыға қандай негізде келгенін анықтау маңызды екенін айтты.

Осыдан кейін прокурор Нұрдәулет Әбуов сұрақты алып тастауды сұрады.

"Бұл сұрақты алып тастауды сұраймын. Бұған дейін сот бұл сұрақты бәрібір алып тастаған болатын. Дәлелдемелерді бағалау, сондай-ақ Жұбаниязованың кінәсі туралы мәселе сотпен шешілетін болады", – деді прокурор.

Дәурен Еслямбекұлы соттан прокурорға ескерту жасауды сұрады.

"Құрметті сот, прокурордың қорғау тарапының шындықты анықтау құқығын қайтадан шектеуге тырысып жатқаны үшін оған ескерту жасауды сұраймын. Онда біз мына арада не үшін жүрміз... Онда, құрметті прокурор, бәріміз мүлдем шығып кетейік. 37-ші жылдағыдай болсын онда", – деді адвокат.

Осыдан кейін судья Меруерт Абаева Дәурен Еслямбекұлына ресми ескерту жасады.

"Сот 37-ші жылды негізсіз сөз еткені үшін сізге сот отырысы хаттамасына енгізе отырып, ресми ескерту жасайды. Сондықтан қорғау тарапы ұсынылған айыптау аясында тергеушіге дәлелдемелерді бағалауға бой алдырмай, өзі жауап бере алатын сұрақтарды қоя алады. Қазір сіз тергеушіден қылмыстық іс материалдарында бар және бағасы тек сотпен ғана берілетін мәселелерді анықтауға тырысып жатырсыз", – деді Меруерт Абаева.

Айта кетсек, 2025 жылы 8 қарашада Астанада Тәуелсіздік даңғылы, 24Б мекенжайындағы тоғыз қабатты үйдің қасбетінің бір бөлігі, яғни кірпіш қаптамасы құлап, бес адам зардап шекті. Олардың арасында көмекке бірінші болып ұмтылған 23 жастағы жедел жәрдем фельдшері Ұлдана Мырзуан да болды. Бойжеткеннің үстіне кірпіштер мен кондиционерді бекітетін құрылғы құлаған. Дәрігерлердің бар күшін салғанына қарамастан, ол 18 қарашада ауруханада көз жұмды.

Аталған фактіге сәйкес, полиция Қылмыстық кодекстің 278-бабы ("Сапасыз құрылыс") бойынша қылмыстық іс қозғады. Кейін іс тағы бір баппен, яғни 306-баппен ("Қауіпсіздік талаптарына жауап бермейтін тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету") толықтырылды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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