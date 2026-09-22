Қазақстанда жекелеген аурулар бойынша мүгедектікті белгілеудің балдық жүйесі енгізіледі
Жоба медициналық-әлеуметтік сараптамаға жолдау және оны жүргізу тәртібін жетілдіруді көздейді. Ол үшін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қызмет ету, тіршілік әрекеті мен денсаулық шектеулерінің халықаралық жіктемесіне негізделген бағалау жүйесі қолданылады.
Балдық жүйе белгіленген өлшемшарттар мен ақпараттық жүйедегі автоматтандырылған есептеу арқылы адам ағзасы қызметінің бұзылу деңгейін және оның күнделікті өміріндегі шектеулерді объективті бағалауға мүмкіндік береді.
Еңбек министрлігінің мәліметінше, жаңа тәсіл медициналық-әлеуметтік сараптамаға негізсіз жолдау жағдайларын азайтуға, сондай-ақ қабылданатын шешімдердің объективтілігін, ашықтығы мен негізділігін арттыруға бағытталған.
Бұдан бөлек, жүйе субъективті факторды төмендетіп, азаматтардың күнделікті өміріндегі шектеулерді бағалауда бірыңғай тәсілді қамтамасыз етуге тиіс.
Құжат 6 қазанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылды.