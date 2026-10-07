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Құқық

Жамбыл облысында екі күнде 88 шетел азаматы ел аумағынан шығарылды

Шетел азаматтары, Жамбыл облысы, көші-қон, рейд, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 20:37 Сурет: polisia.kz
Жамбыл облысында жүргізіліп жатқан арнайы жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында полиция қызметкерлері екі күнде 254 әкімшілік құқық бұзушылықтың жолын кесті. Көші-қон заңы талаптарын бұзған 88 шетел азаматы елден 5 жыл мерзімге әкімшілік жолмен шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен қатар жедел іс-шара кезінде халықаралық іздеуде жүрген бес шетел азаматы анықталды.

Шетел азаматтарының ел аумағында болу тәртібін бұзуына жол берген 57 Қазақстан азаматы да әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға ҚР ӘҚБтК-нің 518-бабы қолданылды.

Іс-шараның негізгі мақсаты – шетел азаматтарының Қазақстан Республикасында болу заңдылығын тексеру, көші-қон заңнамасының талаптарын сақтауын қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу.

Ескерту: "Заңсыз келуші - 2026" жедел-профилактикалық іс-шарасы 10 қазанға дейін жалғасады.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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