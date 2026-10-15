Екібастұзда тиісті рұқсатсыз жұмыс істеген 13 шетел азаматы анықталды
Фото: Zakon.kz
Екібастұз қаласында полиция басқармасы көші-қон қызметі бөлімінің қызметкерлері "Заңсыз келуші" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында тиісті рұқсатсыз еңбек қызметін жүзеге асырған 13 шетел азаматын анықтады.
Тексеру М. Жүсіп және М. Әуезов көшелерінің қиылысында орналасқан құрылыс нысанында жүргізілді.
Іс-шара барысында шетел азаматтары мән-жайды анықтау және тиісті шаралар қабылдау үшін көші-қон қызметі бөліміне жеткізілді.
Аталған тұлғаларға қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әкімшілік материалдар толтырылды.
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