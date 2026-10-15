#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Оқиғалар

Екібастұзда тиісті рұқсатсыз жұмыс істеген 13 шетел азаматы анықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 16:57 Фото: Zakon.kz
Екібастұз қаласында полиция басқармасы көші-қон қызметі бөлімінің қызметкерлері "Заңсыз келуші" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында тиісті рұқсатсыз еңбек қызметін жүзеге асырған 13 шетел азаматын анықтады.

Тексеру М. Жүсіп және М. Әуезов көшелерінің қиылысында орналасқан құрылыс нысанында жүргізілді.

Іс-шара барысында шетел азаматтары мән-жайды анықтау және тиісті шаралар қабылдау үшін көші-қон қызметі бөліміне жеткізілді.

Аталған тұлғаларға қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әкімшілік материалдар толтырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Еңбек мигранты, Астана, теміржол нысаны, заңсыз жұмыс, шетелдік азамат
19:21, 14 тамыз 2025
Астанада теміржол нысанында заңсыз жұмыс істеген шетелдік азамат ұсталды
Алматыда 25 шетел азаматы заңсыз еңбек еткен
14:02, 14 наурыз 2026
Алматыда 25 шетел азаматы заңсыз еңбек еткен
Заң бұзған адам жауапқа тартылды
09:55, 01 тамыз 2024
Екібастұзда шетелдік азаматтар еңбек қызметін заңсыз жүзеге асырған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Зверев на корте &quot;Мастерса&quot; в Шанхае
16:50, Бүгін
Победивший Бублика Зверев вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае
Гаррет Пилон атакует ворота &quot;Автомобилиста&quot;
16:49, Бүгін
"В команде отличная атмосфера": форвард "Барыса" Пилон об обстановке в раздевалке
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
16:40, Бүгін
Матчи 14-го тура КПЛ, включая перенесённые встречи, собрали более 44 тысяч зрителей
Хоккеистки женской сборной Казахстана
16:29, Бүгін
Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла Японии на старте чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: