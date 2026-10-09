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Құқық

Жетісу облысында төбелес болып, оқушы бала көз жұмды

Пышақ, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Алмалы ауылы, төбелес, оқушы, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 18:06 Сурет: pixabay
Жетісу облысында оқушылар арасында төбелес болып, сегізінші сынып оқушысы қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желіде 2026 жылғы 7 қазанда Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Алмалы ауылында сегізінші сынып оқушысының көз жұмғаны туралы ақпарат пайда болды. Марқұмның анасының айтуынша, жасөспірім сабақтан кейін қатарластарымен төбелескен, сол кезде ол пышақтан ауыр жарақат алған. Әйел төбелесті тоғызыншы сынып оқушысы шығарғанын айтады.

Өңірлік полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі кәмелетке толмаған баланың өлімі дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.

"Алдын ала анықталғандай, сабақтан кейін сыныптастар арасында төбелес болған, соның барысында жасөспірімдердің бірі дене жарақатын алып, кейін көз жұмды. Күдікті ұсталып, заңды өкілдерімен бірге полицияға жеткізілді", делінген хабарламада.

Сонымен қатар мектеп қызметкерлеріне қатысты балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамағаны үшін тағы бір іс қозғалды.

"Тергеу Жетісу облысы полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 201-бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеудің өзге де мәліметтері жария етуге жатпайды", деп нақтылайды ПД өкілдері.

Айта кетсек, 2026 жылғы 25 қыркүйекте Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Бақтыбай ауылындағы жеке тұрғын үйде өрт шығып, үш бала қаза тапқан болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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