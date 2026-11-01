Алматыда жүргізушілерді наразылық акциясына шығуға үндеген ер адам 15 тәулікке қамалды
Сурет: freepik
Алматы қаласының полицейлері жүргізушілерді көліктердің салмақтық шектеулеріне қарсы наразылық акциясына шығуға үндеп, желіде видео жариялаған адамды анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бейнежазба әлеуметтік желіде жарияланған. Видеода ер адам баршаны 1 қарашада жүк көліктерін жаппай әрі ұйымдаса тоқтатуға шақырған.
"Бейнеүндеудің авторы 41 жастағы Асылжан Баймұханов болып шықты. Ол рұқсат етілмеген жаппай іс-шараны ұйымдастыруға шақырғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды". Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі
Сот шешімімен Асылжан Баймұханов кінәлі деп танылып, 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды.
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