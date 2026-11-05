Конституциялық сот: Кінәсіне қатысты сейілмеген күмән айыпталушының пайдасына шешілуі тиіс
Өтініш беруге азаматтың өзіне сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе ысырап ету, сондай-ақ алаяқтық жасағаны үшін сотталуы себеп болған.
Өтініш берушінің пікірінше, Қылмыстық-процестік кодексте қолданылатын "сейілмеген күмән" ұғымы айыпталушының кінәсіне қатысты кез келген күмәнді оның пайдасына түсіндіру жөніндегі конституциялық кепілдікті тарылтады. Осылайша, кінәсіздік презумпциясы қағидатының қолданылу аясын шектейді.
Конституциялық сот бұл мәселенің бұған дейін де конституциялық бақылау органында қаралғанын атап өтті. 2003 жылғы 26 маусымдағы нормативтік қаулыда айыпталушының пайдасына кез келген күмәнді түсіндіру туралы конституциялық талап пен қылмыстық-процестік заңнамада бекітілген "сейілмеген күмән" ұғымының арақатынасына қатысты құқықтық ұстаным қалыптастырылған.
"Аталған ұстанымға сәйкес, қылмыстық процесті жүргізетін орган заңда көзделген барлық шараны қабылдағаннан кейін де сейілмеген күмән айыпталушының пайдасына түсіндіріледі. Демек, "сейілмеген күмән" ұғымы кінәсіздік презумпциясының конституциялық кепілдігіне қайшы келмейді", – деп түсіндірді Конституциялық сот.
Конституциялық сот қолданыстағы Қылмыстық-процестік кодекстің тиісті нормалары мәні жағынан бұрын конституциялық бақылаудан өткен құқықтық реттеуді сақтап қалғанын атап өтті.
Осыған байланысты конституциялық бақылау органының нормативтік қаулылары Конституцияға қайшы келмейтін бөлігінде заңды күшін сақтайды.