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Құқық

Өзбекстанда кеден қызметінің өкілдігі ашылады: заңға қол қойылды

Флаги Узбекистана и Казахстана, флаги Узбекистана и РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 13:26 Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасының кеден қызметтерінің өкілдіктерін ашу туралы келісімді ратификациялау туралы" заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.k

Келісімге 2025 жылғы 15 қарашада Ташкент қаласында қол қойылған.

Заңның мақсаты – кеден ісі мәселелері бойынша мемлекеттердің кеден қызметтерінің мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету.

Келісімде ақпарат алмасуды жеделдету, қауіп-қатерлердің алдын алу және жолын кесу жөніндегі шараларды келісу, сондай-ақ тиімді өзара іс-қимыл жасау мақсатында екі мемлекеттің құзыретті органдарының әрекеттерін үйлестіру көзделген.

Келісім ережелерін іске асыру кеден ісі саласындағы өзара іс-қимыл деңгейін арттыруға, сондай-ақ тәжірибе және кедендік ақпарат алмасу бағытында Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік береді деп күтілуде.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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