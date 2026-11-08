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Құқық

Қызылордада жоғалып кеткен алты жасар қыз аман-есен табылды

Полиция, Қызылорда, жоғалған қыз, табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 14:28 Сурет: t.me/POLICE_of_KZ
Кешкі уақытта Қызылорда қаласының полициясына алты жасар қыз баланың жоғалып кеткені туралы хабарлама түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Хабарды алған бойда патрульдік полиция батальонының қызмет инспекторы Заңғар Нұрадинов пен ювеналды полиция инспекторы Дамир Ахметулла дереу іздестіру жұмыстарына кірісті.

"Полицейлер аула аумағын аралап, баланың жүрген жерін анықтау мақсатында жедел шаралар қабылдады. Тәртіп сақшылары іздестіру барысында дыбыс күшейткіш құрылғы арқылы қыз баланың аты-жөнін атап, тұрғындардан көмек сұрады. Анықталғандай, бүлдіршін ойнап жүріп, үйінен алыстап кеткен. Жүргізілген іздестіру шараларының нәтижесінде қыз бала аман-есен табылды. Осылайша кішкентай қыз анасына тапсырылды", делінген полиция хабарламасында.

Баласының дін аман табылғанына қуанған анасы тәртіп сақшыларына жедел әрекеті, жанашырлығы мен жауапкершілігі үшін шынайы алғысын білдірді.

Полиция қызметкерлері ата-аналарды балалардың қауіпсіздігіне бейжай қарамауға, оларды қараусыз қалдырмауға және қайда жүргенін үнемі бақылауда ұстауға шақырады.

Бұған дейін Көкшетауда құрылыс алаңынан жоғалған төрт жасар баланың денесі табылғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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