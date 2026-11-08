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Құқық

Алматыда көлікті былғаған жолаушыны балағаттаған такси жүргізушісі жазаланды

Такси, жүргізуші, Алматы, салон, ластау, балағаттау, сот шешімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 17:57 Сурет: unsplash
Таксимен жүру жанжалға ұласып, жүргізуші жеті тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Оған көлік салонының былғанғаны себеп болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алайда жүргізуші мәселені сабырмен шешудің орнына жолаушыны балағаттап, дөрекілік танытқан. Оқиға Алматы қаласында болған.

"Әйел адам көлікте баласымен бірге отырған. Сапар кезінде бүлдіршін абайсызда көлік салонын былғап алған. Бұған 53 жастағы жүргізуші ашуланып, жолаушыға тіл тигізе бастаған. Көлік тоқтағаннан кейін де ер адам сыртқа шығып, балағаттауды жалғастырған. Әйел болған жағдайды ұялы телефонына түсіріп, полицияға арызданған. Полиция қызметкерлері жүргізушінің әрекетіне құқықтық баға берді. Жиналған материалдар сотқа жолданды. Сот шешімімен ер адам жеті тәулікке әкімшілік қамауға алынды". Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі

Полиция тұрмыстық жанжал немесе жолаушыға көңілі толмау адамды қорлауға және қоғамдық тәртіпті бұзуға негіз болмайтынын ескертеді. Әсіресе, мұндай әрекеттерге балалардың куә болуы жағдайды одан әрі ушықтырады.

Бұған дейін Қазақстанда такси жүргізушілеріне қойылатын талаптар күшейтілетіні хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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