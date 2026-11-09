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Құқық

Алматыда күндізгі бөлім студенттерін белгіленген нормадан тыс тіркеу ұсынылды

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 10:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы қаласы мәслихатының шешім жобасы әзірленді. Жобада қала аумағында тұрғылықты жері және уақытша болатын (тұратын) жері бойынша тіркеу нормативіне өзгеріс енгізу ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта мынадай мақсаттар көзделген:

  • халықты есепке алу жүйесін жетілдіру;
  • көші-қон үдерістеріне тиісті бақылауды қамтамасыз ету;
  • мемлекеттік қызметтерді жоспарлау және көрсету тиімділігін арттыру.

Сонымен қатар Алматыдағы оқу орындарының күндізгі бөлімінде оқитын студенттерді белгіленген нормадан тыс тіркелуге жататын азаматтар санатына қосу ұсынылып отыр.

Шешім жобасы "Ашық НҚА" порталында жарияланды. Құжатты қоғамдық талқылау 23 қарашаға дейін жалғасады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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