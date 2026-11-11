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Құқық

Қазақстанда әуе қозғалысын ұйымдастыру талаптары жетілдіріледі

Самолет, самолеты, аэропорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 09:45 Фото: unsplash
Көлік министрлігі Әуе қозғалысын ұйымдастыру және оған қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, мынадай өзгерістер ұсынылып отыр:

  • Әуе қозғалысына қызмет көрсететін мамандардың жұмыс және демалыс уақытына қойылатын талаптарды жетілдіру.
  • Диспетчерлік қызмет көрсету рәсімдерін, соның ішінде әуе кемесі төмендегенде және қонуға бет алғанда, сондай-ақ онымен байланыс үзілгенде және қайта орнатылғанда қолданылатын рәсімдерді жетілдіру.
  • Әуе қозғалысына қызмет көрсету кезінде бақылау жүйелерін қолдануға, әуе кемелерінің орналасқан жері туралы хабарламаларды беруге және әуе қозғалысына қызмет көрсету органдарының өзара іс-қимылына қойылатын талаптарды нақтылау.
  • Эшелондау минимумдарын қолдануға және әуеайлақтағы диспетчерлік қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды жетілдіру.
  • Әуе қозғалысы ағындарын ұйымдастыруға, әуе қозғалысына қызмет көрсету маршруттарын белгілеуге және таңбалауға қойылатын талаптарды жетілдіру.
  • Терминологияны нақтылап, редакциялық және нақтылаушы түзетулер енгізу.

Құжат "Ашық НҚА" порталында жарияланды. Оны қоғамдық талқылау 25 қарашаға дейін жалғасады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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