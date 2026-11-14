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Құқық

Алматыда жоспарлы антитеррорлық оқу-жаттығу өтті

Антитеррорлық оқу-жаттығу, Алматы, 14 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2026 12:20 Сурет: видеодан алынды
Алматы қаласында көлік инфрақұрылымы нысанында жоспарлы антитеррорлық оқу-жаттығу өткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, іс-шара барысында мемлекеттік органдар мен арнайы қызметтердің өзара іс-қимыл алгоритмдері, сондай-ақ ықтимал террористік қатердің алдын алу және оның жолын кесу бойынша практикалық әрекеттер пысықталды.

Оқу-жаттығуға қатысқан барлық бөлімшелер қойылған міндеттерді ойдағыдай орындады.

Іс-шара қызметтердің төтенше жағдайларға жедел ден қоюға және үйлесімді әрекет етуге әзірлігін бағалауға мүмкіндік берді.

Бұған дейін заңды талаптарды орындауды сұрап, Алматы полициясы мәлімдеме жасаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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