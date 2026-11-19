Қостанай облысында автокөліктен қару мен жануардың бес ұшасы табылды
Сурет: polisia.kz
Меңдіқара ауданында полиция қызметкерлері Volkswagen Passat автокөлігін тоқтатқан. Автокөлікті тінту барысында 12-калибрлі МР-155 тегіс ұңғылы аңшылық мылтығы және бөлшектелген бес жануардың ұшасы табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жануарлардың түрі әзірге анықталған жоқ. Алдын ала болжам бойынша, олар жабайы қабандар болуы мүмкін.
Аталған факті бойынша заңсыз аңшылық дерегімен қылмыстық іс қозғалды.
Мылтық, жануарлардың ұшалары мен автокөлік тәркіленді. Сараптама тағайындалды.
Бұған дейін Ұлытау ауданының Мибұлақ ауылдық округі аумағында полицейлер екі автокөлікті тоқтатып, олардың ішінен киіктерге тиесілі болуы мүмкін 23 жануардың ұшасы, 21 бас және 46 мүйіз табылғаны хабарланған.
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