Тоқаевтың Қытайға сапары аясында құны 17 миллиард долларға болатын 30 құжатқа қол қойылды

Ақорда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытайға ресми сапары барысында қол қойылған құжаттардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2023 жылғы 17 қазандағы сапар шеңберінде жалпы құны 16,54 миллиард доллар болатын 30 коммерциялық құжатқа, соның ішінде инвестициялық, сауда келісімдеріне, өндіріс технологиясын беру, кредит желісін ашу және тағы да басқа бағыттарды қамтитын келісімшарттарға қол қойылды.

Мемлекет басшысының қатысуымен мынадай құжаттарға қол қойылды:

1. Терефтал қышқылын/полиэтилентерефталат өндіру жобасының алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу жөнінде "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ мен SINOPEC арасындағы келісім;

2. "CASPI BITUM" БК" ЖШС зауытының мұнай өңдеу қуатын жылына 1,5 миллион тоннаға дейін жеткізу жобасын ілгерілету жөнінде "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ мен CITIC Group арасындағы өзара түсіністік туралы келісім;

3. "Қазпошта" АҚ мен YTO Express Group арасындағы ынтымақтастық туралы келісім;

4. "Қазақстан Темір Жолы" ҰК" АҚ мен CRRC Corporation Limited арасындағы ынтымақтастық және CRRC Corporation Limited өнімдерін сатып алу туралы негіздемелік келісім (сауда келісімі);

5. Жер қойнауын пайдалану келісімшартының жарамдылық мерзімін ұзарту жөнінде ҚР Энергетика министрлігі мен China National Petroleum Corporation компаниясының екіжақты мәлімдемесі;

6. "Силлено" ЖШС-нің жарғылық капиталына қатысу үлесін сатып алу-сату туралы "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, SINOPEC және "СИБУР" ЖШҚ арасындағы шарт.

Сонымен қатар Мемлекет басшысының ҚХР-ға сапары аясында мынадай құжаттарға қол қойылды:

1. "Самұрық-Қазына" АҚ, Сhina Power International Holding мен SANY Renewable Energy Co. Ltd арасындағы ынтымақтастық туралы келісім;

2. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті мен Бейжің мұнай университеті арасындағы энергетика секторында индустрияны бірлесіп дамыту, ғылыми кадрларды даярлау және бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу үшін "Бір белдеу, бір жол" қауымдастығын құру жөніндегі ынтымақтастық туралы келісім;

3. "Қазақстанның сыртқы сауда палатасы" ЖШС мен Shenzhen Enterprise Confederation арасындағы ынтымақтастық туралы келісім;

4. "Самұрық-Энерго" АҚ мен Power China Resources Ltd. арасындағы жобаны бірлесіп әзірлеу жөніндегі келісім;

5. "Самұрық-Қазына" АҚ мен China Power International Holding арасындағы бірлескен әзірлеме туралы келісім;

6. "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ мен China National Offshore Oil Corporation арасындағы ынтымақтастық туралы келісім;

7. "QazaqGaz"ҰК" АҚ мен Geo-Jade Petroleum Corporation арасындағы ынтымақтастық туралы келісім;

8. "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ мен Liangjiang Precision Control Electronic Technology (Chongqing) Co. Ltd арасындағы "Азаматтық мақсатта қолданылатын жарылғыш заттардың индустриялық паркі" жобасын іске асыруға ниет білдіру туралы келісім;

9. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі, "Qazaqstan Investment Corporation" АҚ мен China Huadian Overseas Investment арасындағы инвестициялық ынтымақтастық туралы негіздемелік келісім;

10. "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ мен "Ляньюньган порты" компаниялар тобы" ЖШҚ арасындағы ынтымақтастық туралы негіздемелік келісім;

11. Astana Motors пен BYD Auto Industry Co Ltd. арасындағы энергияның жаңа көздерін пайдаланатын автомобильдерді тасымалдау туралы дистрибьюторлық келісім;

12. Astana Motors пен TELD New Energy Co Ltd. арасындағы дистрибьюторлық келісім;

13. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті мен Бейжің шет тілдері университеті арасындағы академиялық алмасу жөнінде қосымша келісім;

14. "Самұрық-Қазына" АҚ мен GPC Investment LLP, Bank of China Limited (Tokyo Branch), JSC AB "Bank of China Kazakhstan", China Construction Bank (Asia) Corporation Limited арасындағы GPC Investment үшін кредит желісін ашу туралы кредиттік келісім;

15. "Самұрық-Қазына" АҚ мен SANY Renewable Energy Co. Ltd. арасындағы инвестиция жөніндегі алдын ала келісім;

16. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі, "Самұрық-Қазына" АҚ мен China National Petroleum Corporation арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;

17. "Қазақстан Республикасы Президентінiң Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" РМК ШЖҚ, "Астана медицина университеті" КеАҚ мен BGI Group арасындағы ынтымақтастық және серіктестік туралы меморандум;

18. "Қазпошта" АҚ мен Sai Cheng International Logistics Co., Ltd. арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум;

19. "Primus Capital" ЖШС мен Sinoma Cement Co.Ltd арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;

20. "Астана медицина университеті" КеАҚ мен Shanghai United Imaging Healthcare Co.Ltd арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;

21. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті мен Бейжің Тіл және мәдениет университеті арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;

22. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі мен "CNPC-Ақтөбемұнайгаз" АҚ арасындағы жер қойнауын пайдалану жөніндегі келісімшартқа №7 қосымша;

23. "Qazaqstan Investment Corporation" АҚ мен BGI Group арасындағы Qazaqstan Investment Corporation компаниясының Forebright Life Science Technology Fund қорына қатысуына байланысты негізгі шарттар;

24. "QazaqGaz" ҰК" АҚ мен Petrochina International Co.Ltd. арасындағы табиғи газды сатып алу-сату шарты.

17 қазан күні таңертең Қасым-Жомарт Тоқаев пен ҚХР төрағасы Си Цзиньпин келіссөз жүргізді.

Келіссөздер соңында екі елдің делегация мүшелері бірқатар құжаттарға қол қойды.