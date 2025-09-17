#Қазақстан
Президент: "Алгоритмдерге арналған өсиеттер" қажет

17.09.2025 11:20
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 17 қыркүйекте Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезінің пленарлық отырысында жасанды интеллект дамуының этикасы жөніндегі халықаралық комиссия құруды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Президенттің айтуынша, климаттық өзгерістермен қатар адамзат жаңа технологиялық дәуірге жылдам қадам басуда.

"Жасанды интеллект, үлкен деректер, биоинженерия және басқа да революциялық технологиялар даму саласын қарқынды өзгертуде. Бірақ этикалық өлшемдер прогрестің жоғары қарқынына ілесе алмай келеді. Жаңа сын-қатерлер туындап отыр – таңдау еркіндігі мен жеке өмірдің құпиялылығы, цифрлық теңдік пен қауіпсіздік, жасанды интеллект пен басқа да көптеген технологияларды қолдану", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Оның сөзінше, жалпыадамзаттық моральдық құндылықтар мен идеалдар адамзаттың цифрлық болашағы туралы пікірталастарға міндетті түрде енгізілуі керек.

"Кез келген технология адам игілігі үшін жұмыс істеуі тиіс. Ол үшін рухани көшбасшылардың, ғалымдардың және инженер-технологтардың тұрақты диалогы қажет. Жасанды интеллектті дамытуда біз елдің технологиялық прогресі үшін үлкен мүмкіндік көріп отырмыз... Жасанды интеллект дамуының этикасы жөніндегі халықаралық комиссия құру ұсынылады. Ол жауапты пайдаланудың әмбебап қағидаттар жинағын әзірлеумен айналысады", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, мәселе "алгоритмдерге арналған өсиеттер" жайында болып отыр. Онда адам қадір-қасиетіне құрметпен қарау және тағдыршешті шешімдер қабылдауда кемсітушілікке жол бермеу қағидаты қамтылмақ.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев климаттық өзгерістермен күресте рухани көшбасшылардың рөлін бекітуді ұсынған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
