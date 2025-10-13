#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Саясат

Қазақстанның үш елдегі елшілері тағайындалды

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 09:10 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының Словения, Босния және Герцеговина, Черногория, сондай-ақ Тунис елдеріндегі елшілерін тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті құжаттар 2025 жылғы 13 қазанда Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды.

Мемлекет басшысының жарлықтарымен:

  • Алтай Ибрагимұлы Әбибуллаев Қазақстан Республикасының Словения Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды;
  • Қазақстан Республикасының Хорватия Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Дәулет Қасекенұлы Батырашев Қазақстан Республикасының Босния және Герцеговинадағы, Черногориядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымына тағайындалды;
  • Қазақстан Республикасының Алжир Халық Демократиялық Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Әнуарбек Серікұлы Ахметов Қазақстан Республикасының Тунис Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы болып тағайындалды.

Бұған дейін Мемлекет басшысының жарлығымен Данияр Сарекенов Словения Республикасындағы Қазақстан Республикасының елшісі қызметінен босатылған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент консулдардың азаматтық мәселелеріне қатысты өкілеттіктерін жаңартты
10:22, Бүгін
Президент консулдардың азаматтық мәселелеріне қатысты өкілеттіктерін жаңартты
Қазақстанның Болгариядағы, Литвадағы және Албаниядағы елшілері тағайындалды
09:29, 09 желтоқсан 2022
Қазақстанның Болгариядағы, Литвадағы және Албаниядағы елшілері тағайындалды
Тоқаев Қазақстанның бірнеше шет елдегі елшілерін тағайындады
17:36, 26 наурыз 2024
Тоқаев Қазақстанның бірнеше шет елдегі елшілерін тағайындады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: