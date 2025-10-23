#Қазақстан
Саясат

Энергетика министрінің жаңа бұйрығы: кейбір мұнай өнімдерін әкетуге шектеу жеңілдетілді

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 09:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрі 2025 жылғы 14 қазандағы бұйрығымен Қазақстан Республикасының аумағынан мұнай өнімдерін әкету тәртібіне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының аумағынан, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге теміржол көлігімен мұнай өнімдерін әкетуге алты ай мерзімге тыйым салынған, бірақ бұл шектеу жеңіл дистилляттар мен жоспарға сәйкес бензинді әкетуге, сондай-ақ Үкімет шешімі бойынша гуманитарлық көмек ретінде мұнай өнімдерін жөнелтуге қолданылмайды.

Бұйрық 2025 жылғы 3 қарашадан бастап күшіне енеді.

Еске салайық, бұған дейін — 2025 жылғы 30 сәуірдегі бұйрықпен алты ай мерзімге автокөлікпен бензин, дизель отыны және жекелеген мұнай өнімдерін әкетуге тыйым салынған болатын. Бұл тыйым майлау майларын, сондай-ақ зауыт өндіруші көздеген көлік құралдарының отын бактарындағы отынды, авиациялық отынды ғылыми-зерттеу және сынақ мақсатында әкетуді және гуманитарлық көмек ретінде жөнелтуді қамтымайды.

Сонымен қатар, 2025 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағынан тыс жерлерге жеңіл дистилляттар, авиакеросин, дизель отыны, толуол, ксилол және мұнай битумын әкетуге де тыйым салынған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
