"Ауыл аманаты" жобасына 2029 жылға дейін 600 миллиард теңге бөлінеді – Тоқаев
Президенттің айтуынша, ауылдағы кәсіпкерлікті өркендетуге ерекше мән беру қажет. Алдымен ауыл шаруашылығы кооперативтерін дамыту маңызды. Осы бағытта біршама жұмыс атқарылған және оның тиімділігі көпшілікке белгілі.
"Алайда қазіргі таңда бірлескен шаруашылықтар ауыл экономикасының негізгі тірегі бола алмай отыр. Көбіне мұндай кооперативтерді бірнеше адам ғана құрады. Олар жеке шаруашылық иелері мен өнім өңдеушілер арасында делдал қызметін атқарады. Солай бола тұра, мемлекеттен жеңілдіктер алады. Мұндай теріс әрекеттерге тыйым салынбаған, бірақ бұл ауыл халқының әл-ауқатын арттыруға кедергі келтіреді." Мемлекет басшысы
Президент бірлестік (кооператив) құру бүкіл ел бойынша жүргізілуі керектігін атап өтті. Сол кезде ғана ауылдағы тұрғындар осы жұмыстың игілігін көре алады. Жеке шаруалар біріге алмаса, мемлекеттің ауыл шаруашылығын дамыту жолындағы барлық еңбегі зая кетеді. Сондықтан бұл жұмысты белсенді түрде қолға алу қажет.
"Ауыл аманаты" жобасы өз кәсібін дамытқысы келетін ауыл тұрғындарына мол мүмкіндік береді. Жоба аясында соңғы екі жылдың ішінде 20 мыңға жуық жұмыс орны ашылды. 2029 жылға дейін осы бағдарламаға шамамен 600 миллиард теңге бөлінуі жоспарлануда. Президент
Мемлекет басшысы ауылды дамыту үшін әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың әлеуетін кеңінен пайдалануды тапсырды. Қазіргі таңда бұл корпорациялардың ауыл экономикасына ешқандай көмегі тимей тұр. Президент Жолдауында әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды толыққанды даму институтына айналдыру туралы тапсырма берді. Үкімет пен Президент Әкімшілігі осы бағытта жұмыс істеп жатыр және нақты нәтиже күтеді.
Сонымен қатар, бұл корпорациялар мен "Ауыл – ел бесігі" бағдарламасының ресурстарын ауыл бизнесіне қажетті инфрақұрылымды жетілдіруге жұмсау маңызды. Көптеген өңірде мал бордақылайтын және мал соятын орындар тапшы. Ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау, тасымалдау және өткізу ісімен айналысатын, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын жөндеп, қызмет көрсететін сервистік орталықтар жеткіліксіз.
Оңтүстік өңірде суару арналары мен ирригация жүйесіне қатысты мәселелер өте өзекті. Тиісті инфрақұрылым болса, әкімдер жергілікті бизнесті қолдауға және инвестор тартуға мүмкіндік алады.
Бұл бағытта ауқымды жұмыс жүргізу үшін Аймақтық стандарттар жүйесіне өзгерістер енгізу қажет. Жалпы, Үкімет ауыл экономикасын жандандыру үшін нақты ұсыныстар әзірлеуі тиіс.