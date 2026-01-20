#Халық заңгері
Саясат

Мемлекеттік кеңесші мен вице-президенттің өкілеттіктеріндегі негізгі айырмашылықты саясаттанушы түсіндірді

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 16:51 Фото: Zakon.kz
V Құрылтай отырысы барысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев вице-президент лауазымын енгізу және мемлекеттік кеңесші лауазымын жою туралы хабарлады. Саясаттанушы Данияр Әшімбаев Zakon.kz сайтына осы екі лауазымның ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіндірді.

Еске салсақ, ұсыныс бойынша вице-президент Президент тапсырмасымен:

  • Қазақстан Республикасының мүдделерін халықаралық форумдарда және шетелдік делегациялармен кездесулерде таныстырады;
  • Президент мүдделерін Парламентте қорғайды;
  • Ішкі және сыртқы қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени-ағартушылық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды;
  • Президенттің басқа да тапсырмаларын орындайды.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы мемлекеттік кеңесші лауазымын жою және кейбір әкімшілік құрылымдарды қысқарту ұсынысын айтты.

Белгілі саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың айтуынша, енгізілетін және жойылатын лауазымдарды бірдей деп қарауға болмайды.

"Көріп отырғанымыздай, вице-президенттің қызметтік міндеттері мемлекеттік кеңесшінің қазіргі өкілеттіктеріне ұқсас болғанымен, оған қосымша – Президенттің міндетін уақытша атқару мүмкіндігі кіреді. 90-жылдары Қазақстанда осындай лауазым болған, кейін оны жойып, өкілеттіктерін Сенат спикері мен мемлекеттік хатшы арасында бөліп берді. Енді Сенаттың функционалы бөлінеді: заң шығарушылық және лауазымды тұлғаларды сайлау функциялары – жаңа Құрылтайға, өңірлік өкілдіктер мен Қазақстан халқы ассамблеясы – жаңа Халық Кеңесіне, Сенат спикерінің функциялары – вице-президентке. Яғни, вице-президент мемлекеттік кеңесші мен Сенат спикерінің функцияларын "мұрагерлікпен" алады. Біз керісінше процесс болып жатқанын көріп отырмыз", – деді саясаттанушы.

Сондай-ақ, ол вице-президент лауазымының енгізілуі бір күннің немесе бір айдың мәселесі емес екенін, бұл мүмкін референдум өткізіп, Конституцияға тиісті өзгерістер енгізуді талап ететінін атап өтті. Сондықтан бұл мәселе бойынша нақты пікір айту әлі ерте.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
